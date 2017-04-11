Депутаты гордумы снова поедут дегустировать блюда в школьных столовых

Публикации за 11.04.17

Депутаты Екатеринбургской городской думы проверят, чем кормят детей в школьных столовых в центре и на Уралмаше. Завтра они поедут с ревизией по четырем учебным заведениям.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе ЕГД, комиссия думы по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике намерена посетить гимназию №9, а также школы №22, №167 и №178 (все три находятся в Орджоникидзевском районе). Комментировать увиденное депутатам будет начальник управления образования Екатеринбурга Екатерина Сибирцева.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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