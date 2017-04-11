В Екатеринбурге вспоминают жертв концлагерей (ФОТО, ВИДЕО)

Публикации за 11.04.17

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В Екатеринбурге сегодня, в Международный день освобождения узников фашистских концлагерей, прошла акция памяти.

Как передает корреспондент NDNews.ru, двадцать человек у памятника Татищеву и де Геннину развернули плакаты с названиями фашистских лагерей смерти – «Освенцим», «Бухенвальд» и др. с числом погибших в них узников. Мероприятие проводили организаторы «Бессмертного полка». По словам координатора проекта Валерия Басая, цель собравшихся – напомнить о преступлениях гитлеровцев. Он рассказал, что узники фашистских концентрационных лагерей регистрируются в качестве участников в «Бессмертном полку», и отметил, что вопреки расхожему мнению у освобожденных заключенных не было эйфории по этому поводу. Выжившие были настолько истощены, что не были способны испытывать элементарные эмоции – даже радость от освобождения. Для них это стало всего лишь одной из возможностей – которая воспринималась едва ли не так же, как и смерть, с мыслью о которой узники уже свыклись.

Видео акции и рассказы об узниках лагерей смотрите на нашем канале.

Екатеринбург, Максим Бородин, Александр Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 11.04.17

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