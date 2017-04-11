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Екатеринбург

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Публикации за 11.04.17

Воздушный флот «Уральских авиалиний» пополнил сороковой аэробус

Воздушный флот «Уральских авиалиний» пополнил сороковой аэробус

Авиапарк «Уральских авиалиний» пополнился еще одним среднемагистральным авиалайнером Airbus A320. Воздушное судно прибыло в Екатеринбург из Сингапура. С новым приобретением общее количество воздушных судов в парке авиакомпании достигло круглого числа – 40.

Как сообщили в пресс-службе авиаперевозчика, новый самолет планируется использовать как на международных, так и на российских рейсах. Воздушное судно исполнено в двуклассной компоновке – 12 кресел бизнес-класса и 150 кресел в салоне экономического класса.

Стоит напомнить, что программа обновления авиапарка стартовала в «Уральских авиалиниях» в 2006 году. С тех пор компания ежегодно расширяет возможности своего флота.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 11.04.17

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