В Екатеринбурге начались весенние субботники (ФОТО)

Публикации за 11.04.17

В Екатеринбурге начались традиционные весенние субботники. С газонов убирают грязь, мусор, опавшую листву и пакуют ее в полиэтиленовые пакеты.

Как сообщают горожане, уборку уже провели на некоторых улицах в Юго-Западном районе, в центральной части города. «Правда, непонятно, зачем листья и прошлогоднюю траву с ветками складывать в пластиковые мешки, которые триста лет будут разлагаться, тогда как вся органика быстрее «переваривается», – заметил житель Екатеринбурга Алексей.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 11.04.17

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