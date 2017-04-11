«Чуть-чуть поработала и сломалась», – горожане жалуются на электронную очередь в отделениях «Почты России» (ФОТО)

Публикации за 11.04.17

Совсем недавно в отделениях «Почты России» стали появляться терминалы электронной очереди. Правда, удобное нововведение работает не везде. Кое-где терминалы для получения талонов уже сломаны.

Например, на неработающий аппарат пожаловались посетители отделения на улице Белореченской. Там висит объявление о том, что все, кто отправляет или получает заказные письма или посылки, должны взять талон.

Однако на терминале другое объявление – о том, что он не работает. «Мне сказали сотрудники, что он поработал немного, а потом вышел из строя. Но, может, он и не включался вообще, по крайней мере, кронштейн для монитора, на котором должны отображаться номера электронной очереди, есть, а вот самого экрана нет», – рассказала агентству жительница города Ирина.

Напомним, об установке терминалов в «Почте России» рассказали в конце марта. Там поясняли, что устройства появятся примерно в 30 самых загруженных отделениях Екатеринбурга, чтобы сократить время ожидания посетителей в очереди.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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