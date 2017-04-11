Участники марафона «Европа – Азия» смогут собрать пазл из медалей (ФОТО)

Публикации за 11.04.17

Участники легкоатлетического марафона «Европа – Азия» в этом году смогут собрать коллекцию медалей, выполненных в едином стиле. Для этого нужно поучаствовать во всех четырех забегах, которые организует администрация города – собственно международный марафон, а также забег «Майская гроза», ночной пятикилометровый забег по пересеченной местности и зимний декабрьский полумарафон.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, организаторы утвердили внешний вид медалей, которые получат участники любительских легкоатлетических соревнований. В центр круга, имеющего по периметру надпись с названием забега, разместятся изображения главных достопримечательностей Екатеринбурга. На медалях «Майской грозы» изображены памятник Уральскому добровольческому танковому корпусу, Театр юного зрителя и Храм-на-Крови. Напомним, традиционный городской забег пройдет 6 мая.

На одной из сторон медали сделаны специальные пазы, позволяющие соединить ее с медалями, полученными участниками на других легкоатлетических забегах в Екатеринбурге. Таким образом, активные спортсмены соберут коллекцию из четырех наград, объединенных в единый пазл с изображениями Екатеринбурга.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 11.04.17

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