NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 12.04.17

В Екатеринбурге из цистерны ночью потек бензин (ФОТО)

В Екатеринбурге из цистерны ночью потек бензин (ФОТО)

В Екатеринбурге ночью на железнодорожных путях ликвидировали утечку бензина. Топливо вытекло из цистерны при формировании состава.

Фото регионального управления МЧС
Фото регионального управления МЧС

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, на станции Екатеринбург-Сортировочный при формировании состава обнаружилась утечка топлива из железнодорожной цистерны. Железнодорожники отбуксировали цистерну на запасные пути для перекачки бензина, к месту происшествия направили пожарный поезд, туда же выехали автоцистерна и оперативная группа МЧС.

Новый День: В Екатеринбурге из цистерны ночью потек бензин (ФОТО)

В ликвидации последствий происшествия были задействованы 16 человек личного состава, 3 единицы техники, из них от МЧС России 8 человек личного состава, 2 единицы техники. По данным МЧС, в результате инцидента никто не пострадал, ущерба окружающей среде нет.

Новый День: В Екатеринбурге из цистерны ночью потек бензин (ФОТО)

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 12.04.17

12 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события. / Покусов будет больше: Роспотребнадзор предупредил о старте сезона клещей. / ФК «Урал» продлит контракт с Романом Павлюченко.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter