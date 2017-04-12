В Екатеринбурге из цистерны ночью потек бензин (ФОТО)

Публикации за 12.04.17

В Екатеринбурге ночью на железнодорожных путях ликвидировали утечку бензина. Топливо вытекло из цистерны при формировании состава.

Фото регионального управления МЧС

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, на станции Екатеринбург-Сортировочный при формировании состава обнаружилась утечка топлива из железнодорожной цистерны. Железнодорожники отбуксировали цистерну на запасные пути для перекачки бензина, к месту происшествия направили пожарный поезд, туда же выехали автоцистерна и оперативная группа МЧС.

В ликвидации последствий происшествия были задействованы 16 человек личного состава, 3 единицы техники, из них от МЧС России 8 человек личного состава, 2 единицы техники. По данным МЧС, в результате инцидента никто не пострадал, ущерба окружающей среде нет.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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