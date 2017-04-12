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Екатеринбург

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Публикации за 12.04.17

В Екатеринбурге дотла сгорели Ford и Subaru

В Екатеринбурге дотла сгорели Ford и Subaru

В Екатеринбурге произошло очередное возгорание автомобилей.

Как передает корреспондент NDNews.ru, инцидент случился сегодня в 01:50 на улице Пионеров. Около дома №1 сначала вспыхнул Ford Fiesta, потом пламя перекинулось на соседний Subaru. Как пишут очевидцы в социальных сетях, изначально был виден большой столб огня, какой бывает, когда поджигают легковоспламеняющиеся жидкости. Причем возгорание, добавляют жители уральской столицы, началось в салоне «американца». Чудом почти все соседи успели отогнать рядом стоящие машины подальше от огня. А от Ford и Subaru остались только обугленные корпуса.

«На место выезжала следственно-оперативная группа, был проведен осмотр места происшествия. В настоящее время владельцы транспортных средств опрошены, однако с заявлением в полицию пока не обращались. По результатам пожарно-технической экспертизы будет, в том числе, установлена причина инцидента и дано мотивированное процессуальное решение», – рассказали в пресс-группе УМВД РФ по Екатеринбургу.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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