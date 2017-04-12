Из-за позднего прибытия самолета на 19 часов задерживается рейс из Екатеринбурга в Таиланд (СКРИН)

Публикации за 12.04.17

Рейс авиакомпании AzurAir из Паттайи в Екатеринбург задерживается почти на 19 часов. Обратный вылет также отложен: туристы должны были вылететь в Утапао накануне в 23:00, сейчас вылет ожидается только в 17:30.

Рейс ZF-9624 авиакомпании AzurAir из аэропорта Утапао в Таиланде должен был прибыть в Екатеринбург накануне в 20:55. Обратно с туристами этот же самолет должен был вылететь в 23:00. Однако рейс из Паттайи задерживается на 19 часов. На данный момент, согласно онлайн-табло Кольцово, борт приземлится в Екатеринбурге в 15:50, обратно вылетит – в 17:30.

Туристам представители авиакомпании сообщили, что причиной задержки стали небольшие технические проблемы, которые возникли с самолетом в Утапао. Сейчас самолет уже вылетел, он сядет в Новосибирске на дозаправку и будет направлен в Екатеринбург.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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