Житель Екатеринбурга придумывает загадки-песни, зашифрованные в эмодзи / ФОТО

Публикации за 12.04.17

В интернете набирает популярность канал жителя Екатеринбурга Павла Лукьянова в мессенджере Telegram. Молодой человек придумывает музыкальные загадки и выкладывает их в группе Ребусопесня.

Как передает корреспондент NDNews.ru, изюминкой канала является то, что тексты композиций Лукьянов зашифровывает с помощью эмодзи. Это язык идеограмм и смайликов, используемый в электронных сообщениях и веб-страницах, то есть вместо слов используются сочетания картинок. По ним нужно угадать, какую песню ежедневно загадывает автор канала. Через несколько дней после публикации ребуса Лукьянов выкладывает в канал ссылки на ответы. Вот некоторые примеры.

День 14 – «Паузы», Макаревич

День 15 – «Гандбол», группа Сплин

День 17 – «Когда твоя девушка больна», Виктор Цой

День 20 – «Хочешь», Земфира»

Екатеринбург, Андреуш Завятку

Екатеринбург. Другие новости 12.04.17

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