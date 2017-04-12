Бывшее общежитие УПИ, где «имеется значительная зыбкость полов, подвал заполнен водой на высоту до полуметра», получило шанс на ремонт (СКРИНЫ)

Публикации за 12.04.17

Жители дома по улице Малышева, 138 наконец-то получили надежду на ремонт здания. Эта пятиэтажка, построенная почти век назад, уже не первый год находится в аварийном состоянии – на фасаде осыпаются кирпичи, в потолке трещины, виден грибок. Районная администрация нашла около 2 млн рублей на укрепление части конструкций.

Пятиэтажка по улице Малышева, 138 была построена в 1930-ых годах прошлого века, здание когда-то было общежитием УрФУ, но сейчас это просто жилой дом. Местные жители не раз жаловались на ужасное состояние здания – сантехника разрушена, протекает, на стенах и потолке грибок, кирпичи с фасада осыпаются, а год назад у дома с одной стороны кладка обвалилась с 1 по 5 этажи. Проживающие здесь люди всерьез беспокоятся, что их засыплет под завалами дома и рассказывают, что здание при не очень сильном ветре буквально шатает.

Администрация Кировского района на сайте госзакупок опубликовала документацию к аукциону по частичному ремонту дома, точнее, по проведению «аварийно-восстановительных работ по замене и укреплению части строительных конструкций в многоквартирном жилом доме». Максимальная цена контракта – 1 931 845 рублей.

В техзаключении перечисляются основные проблемы дома: так, указано, что подвал заполнен водой на высоту до полуметра, причем откачка не помогает, так как дом топит, в том числе грунтовыми водами, толщина наружных стен на нижних этажах 640 мм, а на верхних около 380 мм, внутри дома обрушилась штукатурка, протекают потолки 5-го этажа и потолки на всех этажах в санузлах, в коридорах «имеется значительная зыбкость полов», все перекрытия гниют, все инженерные коммуникации значительно изношены. Экспертиза показала, что необходимо срочно восстановить участок стены и заменить участки перекрытий. А в капремонт следует включить ремонт всех перекрытий, полов, кровли, провести полную замену коммуникаций, добиться осушения подвала, в том числе провести работы по отведению грунтовых вод и т.д. В приложении к документации прикреплены фотографии разрушений – правда, фото ужасного качества, возможно, чиновники предварительно прогнали изображение через факс.

Работы по восстановлению фасада должны быть проведены в течение месяца с момента заключения контракта, гарантийный срок ремонта – три года. Подача заявок продлится до 19 апреля, аукцион проведут 24 апреля.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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