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Екатеринбург

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Публикации за 12.04.17

Бывшее общежитие УПИ, где «имеется значительная зыбкость полов, подвал заполнен водой на высоту до полуметра», получило шанс на ремонт (СКРИНЫ)

Бывшее общежитие УПИ, где «имеется значительная зыбкость полов, подвал заполнен водой на высоту до полуметра», получило шанс на ремонт (СКРИНЫ)

Жители дома по улице Малышева, 138 наконец-то получили надежду на ремонт здания. Эта пятиэтажка, построенная почти век назад, уже не первый год находится в аварийном состоянии – на фасаде осыпаются кирпичи, в потолке трещины, виден грибок. Районная администрация нашла около 2 млн рублей на укрепление части конструкций.

Пятиэтажка по улице Малышева, 138 была построена в 1930-ых годах прошлого века, здание когда-то было общежитием УрФУ, но сейчас это просто жилой дом. Местные жители не раз жаловались на ужасное состояние здания – сантехника разрушена, протекает, на стенах и потолке грибок, кирпичи с фасада осыпаются, а год назад у дома с одной стороны кладка обвалилась с 1 по 5 этажи. Проживающие здесь люди всерьез беспокоятся, что их засыплет под завалами дома и рассказывают, что здание при не очень сильном ветре буквально шатает.

Администрация Кировского района на сайте госзакупок опубликовала документацию к аукциону по частичному ремонту дома, точнее, по проведению «аварийно-восстановительных работ по замене и укреплению части строительных конструкций в многоквартирном жилом доме». Максимальная цена контракта – 1 931 845 рублей.

В техзаключении перечисляются основные проблемы дома: так, указано, что подвал заполнен водой на высоту до полуметра, причем откачка не помогает, так как дом топит, в том числе грунтовыми водами, толщина наружных стен на нижних этажах 640 мм, а на верхних около 380 мм, внутри дома обрушилась штукатурка, протекают потолки 5-го этажа и потолки на всех этажах в санузлах, в коридорах «имеется значительная зыбкость полов», все перекрытия гниют, все инженерные коммуникации значительно изношены. Экспертиза показала, что необходимо срочно восстановить участок стены и заменить участки перекрытий. А в капремонт следует включить ремонт всех перекрытий, полов, кровли, провести полную замену коммуникаций, добиться осушения подвала, в том числе провести работы по отведению грунтовых вод и т.д. В приложении к документации прикреплены фотографии разрушений – правда, фото ужасного качества, возможно, чиновники предварительно прогнали изображение через факс.

Работы по восстановлению фасада должны быть проведены в течение месяца с момента заключения контракта, гарантийный срок ремонта – три года. Подача заявок продлится до 19 апреля, аукцион проведут 24 апреля.

Новый День: Бывшее общежитие УПИ, где ''имеется значительная зыбкость полов, подвал заполнен водой на высоту до полуметра'', получило шанс на ремонт (СКРИНЫ)
Новый День: Бывшее общежитие УПИ, где ''имеется значительная зыбкость полов, подвал заполнен водой на высоту до полуметра'', получило шанс на ремонт (СКРИНЫ)

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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