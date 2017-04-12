Автомобилисты и туристы готовьтесь / С завтрашнего дня на полтора месяца перекроют половину Кольцовского тракта

Публикации за 12.04.17

С 13 апреля до 20 мая закроется движение по Кольцовскому тракту со стороны аэропорта в город. Рабочие будут менять дорожное покрытие. С мая по июль будет перекрыта полоса в сторону Кольцово.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга, завтра подрядчик продолжит начатый прошлым летом ремонт Кольцовского тракта. С 13 апреля по 20 мая будет закрыто движение со стороны аэропорта Кольцово – от улицы Бахчиванджи до ЕКАД. На эти полтора месяца будет организовано двустороннее движение по противоположной стороне тракта: со стороны города в аэропорт. Вероятно, по утрам и вечерам на этом участке будут образовываться пробки.

После окончания второго этапа работ – с 20 мая до 30 июня – перекроют движение со стороны города в Кольцово. Там также будут менять покрытие.

Напомним, Кольцовский тракт ремонтируют в преддверии ЧМ по футболу в 2018 году. В июле прошлого года тендер на проведение работ выиграло ООО «Трест «Уралтрансспецстрой». По условиям контракта, компания должна отремонтировать в общей сложности 11 километров автодороги. Стоимость работ по контакту составит 635,4 миллиона рублей. Первый этап работ прошел в августе 2016 года.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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