Президент России, супермодель, космонавт – к кому требования жестче? / ФОТО

Публикации за 12.04.17

Сегодня, 12 апреля, в годовщину первого полета человека в космос, люди отмечают День космонавтики. Те, кому посчастливилось видеть Землю в виде голубого шара, как правило, ассоциируются у нас со сверхлюдьми – они должны быть умны, находчивы, хорошо образованы, должны обладать недюжинными физическими возможностями и стальными нервами. Требования Роскосмоса к тем, кто претендует на полеты, известны. NDNews.ru решил сравнить критерии отбора кандидатов в космонавты с другими профессиями. Для кого важен размер стопы, для кого волосы в носу, а для кого – отсутствие загранштампов в паспорте, читайте в материале агентства.

Президент России

Возраст – от 35 лет

Гражданство – Россия

Судимость – погашенная или отсутствует

Рост – не важен

Пол – не важен

Вес – не важен

Образование – не важно

Вредные привычки – не регламентировано

Среди специфических требований к кандидату в президенты российском законодательстве существует пункт об оседлости – непрерывное время нахождения на территории России должно быть не меньше 10 лет. Это значит – никаких заграничных поездок. Однако, как подчеркивают юристы, на деле казусов с оседлостью не возникает из-за широты трактования самого этого понятия.

При этом, никаких законодательно прописанных требований к здоровью и психологическому состоянию кандидата в президенты России нет. Только одна оговорка – состояние здоровья не должно мешать президенту осуществлять возложенные на него полномочия.

Космонавт

Возраст – от 18 до 35 лет

Гражданство – Россия

Судимость – погашенная или отсутствует

Рост – от 150 до 190 см

Пол – не важен

Вес – от 50 до 90 кг

Образование – специальное высшее, обязательно знание английского языка не ниже Intermediate Low

Вредные привычки – запрещены

Кроме того, к кандидатам в космонавты существует множество требований по их биометрическим данным, например, длина стопы не должна превышать 29,5 см, а ширина бедер в положении сидя – не больше 41 см. Все претенденты на полеты в космос обязательно проходят жесткое тестирование, включающее в себя полное медицинское обследование, социально-психологические тесты, которые позволяют отобрать лучших из лучших по морально-волевым качествам. Также будущие космонавты сдают спортивные нормативы, которые намного жестче, чем комплекс ГТО.

Супермодель

Возраст – от 15 лет

Гражданство – не имеет значения

Судимость – не регламентировано

Рост – от 175 до 190 см для женщин и от 180 до 199 см для мужчин

Пол – не важен

Вес – от 45 кг для женщин и от 55 кг для мужчин

Образование – не важно, но требуется знаний английского или французского языка не ниже Upper Intermediate

Вредные привычки – не важны

International Designers and Supermodels Union создала собственный перечень профсоюзных требований для супермоделей. К их числу относятся многие специфические критерии отбора, например, у супермодели не может быть татуировок или пирсинга, не должно быть волос в подмышках и в носу, не может быть неправильного прикуса. Модель обязана уметь надевать контактные линзы. Кудрявым вход в профсообщество почти заказан – волосы должны быть прямыми. Для аттестации модели по международным стандартам требуется пройти обследование у врача, сдать несколько дефиле и предоставить несколько съемок для портфолио.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 12.04.17

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