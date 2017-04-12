Президент России, супермодель, космонавт – к кому требования жестче? / ФОТО

Сегодня, 12 апреля, в годовщину первого полета человека в космос, люди отмечают День космонавтики. Те, кому посчастливилось видеть Землю в виде голубого шара, как правило, ассоциируются у нас со сверхлюдьми – они должны быть умны, находчивы, хорошо образованы, должны обладать недюжинными физическими возможностями и стальными нервами. Требования Роскосмоса к тем, кто претендует на полеты, известны. NDNews.ru решил сравнить критерии отбора кандидатов в космонавты с другими профессиями. Для кого важен размер стопы, для кого волосы в носу, а для кого – отсутствие загранштампов в паспорте, читайте в материале агентства.
Президент России
Возраст – от 35 лет
Гражданство – Россия
Судимость – погашенная или отсутствует
Рост – не важен
Пол – не важен
Вес – не важен
Образование – не важно
Вредные привычки – не регламентировано
Среди специфических требований к кандидату в президенты российском законодательстве существует пункт об оседлости – непрерывное время нахождения на территории России должно быть не меньше 10 лет. Это значит – никаких заграничных поездок. Однако, как подчеркивают юристы, на деле казусов с оседлостью не возникает из-за широты трактования самого этого понятия.
При этом, никаких законодательно прописанных требований к здоровью и психологическому состоянию кандидата в президенты России нет. Только одна оговорка – состояние здоровья не должно мешать президенту осуществлять возложенные на него полномочия.
Космонавт
Возраст – от 18 до 35 лет
Гражданство – Россия
Судимость – погашенная или отсутствует
Рост – от 150 до 190 см
Пол – не важен
Вес – от 50 до 90 кг
Образование – специальное высшее, обязательно знание английского языка не ниже Intermediate Low
Вредные привычки – запрещены
Кроме того, к кандидатам в космонавты существует множество требований по их биометрическим данным, например, длина стопы не должна превышать 29,5 см, а ширина бедер в положении сидя – не больше 41 см. Все претенденты на полеты в космос обязательно проходят жесткое тестирование, включающее в себя полное медицинское обследование, социально-психологические тесты, которые позволяют отобрать лучших из лучших по морально-волевым качествам. Также будущие космонавты сдают спортивные нормативы, которые намного жестче, чем комплекс ГТО.
Супермодель
Возраст – от 15 лет
Гражданство – не имеет значения
Судимость – не регламентировано
Рост – от 175 до 190 см для женщин и от 180 до 199 см для мужчин
Пол – не важен
Вес – от 45 кг для женщин и от 55 кг для мужчин
Образование – не важно, но требуется знаний английского или французского языка не ниже Upper Intermediate
Вредные привычки – не важны
International Designers and Supermodels Union создала собственный перечень профсоюзных требований для супермоделей. К их числу относятся многие специфические критерии отбора, например, у супермодели не может быть татуировок или пирсинга, не должно быть волос в подмышках и в носу, не может быть неправильного прикуса. Модель обязана уметь надевать контактные линзы. Кудрявым вход в профсообщество почти заказан – волосы должны быть прямыми. Для аттестации модели по международным стандартам требуется пройти обследование у врача, сдать несколько дефиле и предоставить несколько съемок для портфолио.
Екатеринбург, Екатерина Норсеева
Екатеринбург. Другие новости 12.04.17
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