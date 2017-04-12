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Публикации за 12.04.17

Двухлетний ребенок пострадал в ДТП в поселке Рефтинский (ФОТО)

Двухлетний ребенок пострадал в ДТП в поселке Рефтинский (ФОТО)

Безответственность взрослых стала причиной травмирования в ДТП двухлетнего мальчика: взрослые не удержали ребенка за руку, и он выбежал на дорогу.

Как сообщает пресс-служба УГИБДД, вчера вечером в одном из дворов Рефтинского 19-летний водитель ВАЗ-21102 задел ребенка, который неожиданно выбежал на дорогу из-за припаркованного транспорта. В результате ДТП двухлетний малыш получил травмы головы и ушибы.

Молодой человек, который находился за рулем автомобиля ВАЗ, пояснил, что двигался со скоростью 30 км/час. Поравнявшись с детской площадкой, справа по ходу движения он заметил припаркованные автомобили. Из-за одного из них и выбежал ребенок. Водитель затормозил и вывернул руль влево от ребенка, но наезда избежать не удалось: правой передней фарой и бампером автомобиль ударил мальчика.

Новый День: Двухлетний ребенок пострадал в ДТП в поселке Рефтинский (ФОТО)

Сотрудники ГИБДД, прибывшие на место происшествия, выяснили, что маленький мальчик вместе с отцом и прабабушкой направлялись с детской площадки к автомобилю, припаркованному неподалеку. Отец подошел к задней левой двери машины и загружал в салон коляску. В это время 67-летняя женщина вместе с ребенком находились рядом с задней правой дверью. После того, как она открыла эту дверь, чтобы посадить малыша в автокресло, тот вырвал свою ладошку и побежал в сторону дороги между автомобилями. Уже через мгновение он был сбит ВАЗ-21102, приближающимся слева. Взрослые не успели среагировать и вовремя остановить 2-летнего малыша.

Фото пресс-службы ГИБДД

Рефтинский, Служба информации РИА «Новый День»

Рефтинский. Другие новости 12.04.17

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