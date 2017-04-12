Школьники в шарфах «ЕдРа» и манишках «Кировского», пиар на теракте и песня про «Расею» (ФОТО) / Как испортить праздник российской гордости

Публикации за 12.04.17

Сегодня в Историческом сквере Екатеринбурга прошло празднование Дня космонавтики. Областные власти, представители «Единой России» и магазинов «Кировский» не упустили возможности попиариться на достижении Юрия Гагарина и недавних событиях в северной столице. О том, как прошел День космонавтики в Екатеринбурге, читайте в репортаже NDNews.ru.

Сегодня за полчаса до полудня на Плотинке стартовала акция «12 апреля – 12 часов – 12 залпов». В Историческом сквере были установлены стенды, где рассказывалось о достижениях российской космонавтики. Участники мероприятия могли поближе разглядеть и даже потрогать скафандр, поглядеть на запуск самодельных ракет, пострелять из лука, принять участие в квесте на космическую тему и в конкурсе рисунков на асфальте мелом. Программа была «заточена» в основном под детей, т.к. на Плотинке собрали школьников из разных районов Екатеринбурга, вооружив их транспарантами, воздушными шарами и снимками космонавтов на табличках. Все мероприятие сопровождалось звуками музыки из популярных кинофильмов, например, «Гардемарины, вперед», или из репертуара группы «Любэ», например, «Расея, моя Расея, от Волги и до Енисея».

Удивительно, но многие из детей имели дополнительные «знаки отличия» – некоторым школьникам повязали шарфы с символикой «Единой России», на некоторых – надели манишки с логотипом сети магазинов «Кировский», принадлежащей представителям той же ЕР. В мероприятии должен был принять участие глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб, однако его не было – вместо него парадом командовал вице-мэр Михаил Матвеев, а в толпе школьников прогуливался бывший министр экономики Дмитрий Ноженко, который теперь руководит Ленинской администрацией.

Не было видно на акции и тех, кто активно приглашал к участию горожан. Сегодня днем департамент информполитики распространил релиз и видео с обращением биатлониста Антона Шипулина, участницы «Уральских пельменей» Юлии Михалковой и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. На фоне залитых солнцем полей и под щебетание птиц глава региона продекламировал стихи про любовь и жизнь. В сопровождающем ролик пресс-релизе было сказано о дате, «объединяющей миллионы наших граждан в гордости за свою страну», и о «вызовах современности». «Сегодня все мы готовы сказать: нет террору, да – жизни! В годовщину первого полета человека в космос в центре Екатеринбурга пройдет большой концерт, где мы еще раз сможем показать, что мы вместе, что нас объединяет славное прошлое и великое будущее нашей страны. Этот концерт соберет сотни жителей и гостей столицы Урала, а также людей, которые в этом ролике говорят: терроризм не пройдет, нас не запугать, жизни – да», – было сказано в релизе. Однако показать сплоченность и прийти на Плотинку, по всей видимости, смогли не все – не было там ни Шипулина, ни Михалковой, ни Куйвашева.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 12.04.17

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