Житель Тавды во второй раз за полтора года получил тюремный срок за пьяную езду

Публикации за 12.04.17

В Тавде мировой суд приговорил к реальному лишению свободы местного жителя за управление автомобилем в пьяном виде. Причем мужчина ранее уже отбыл наказание за аналогичное преступление и отправится в тюрьму во второй раз.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, тавдинец Павел Танцюра был остановлен патрулем ДПС 4 февраля 2017 года. При проведении освидетельствования у мужчины была установлена концентрация этилового спирта 0,675 мгр на один литр выдыхаемого воздуха. Сотрудники ГИБДД также установили, что нарушитель нигде не работает, а также имеет за плечами судимость за пьяную езду за рулем – 1 октября 2015 года Танцюра был осужден по статье 264.1 УК РФ. Освободившись из мест лишения свободы, обвиняемый не сделал для себя должных выводов.

В итоге после рассмотрения уголовного дела суд назначил Павлу Танцюре наказание в виде 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также он на три года лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспорта.

Тавда, служба информации РИА «Новый День»

Тавда. Другие новости 12.04.17

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