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Екатеринбург

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Публикации за 12.04.17

Житель Тавды во второй раз за полтора года получил тюремный срок за пьяную езду

Житель Тавды во второй раз за полтора года получил тюремный срок за пьяную езду

В Тавде мировой суд приговорил к реальному лишению свободы местного жителя за управление автомобилем в пьяном виде. Причем мужчина ранее уже отбыл наказание за аналогичное преступление и отправится в тюрьму во второй раз.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, тавдинец Павел Танцюра был остановлен патрулем ДПС 4 февраля 2017 года. При проведении освидетельствования у мужчины была установлена концентрация этилового спирта 0,675 мгр на один литр выдыхаемого воздуха. Сотрудники ГИБДД также установили, что нарушитель нигде не работает, а также имеет за плечами судимость за пьяную езду за рулем – 1 октября 2015 года Танцюра был осужден по статье 264.1 УК РФ. Освободившись из мест лишения свободы, обвиняемый не сделал для себя должных выводов.

В итоге после рассмотрения уголовного дела суд назначил Павлу Танцюре наказание в виде 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также он на три года лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспорта.

Тавда, служба информации РИА «Новый День»

Тавда. Другие новости 12.04.17

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