NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 12.04.17

Вместо Кавказа начальника полиции Екатеринбурга отправляют в Пермь

Вместо Кавказа начальника полиции Екатеринбурга отправляют в Пермь

Начальник УМВД РФ по Екатеринбургу Игорь Трифонов готовится оставить свой пост и возглавить ГУ МВД РФ по Пермскому краю. Об этом сегодня сообщили сразу несколько пермских СМИ.

Как передает корреспондент NDNews.ru, руководитель пермского краевого полицейского главка Виктор Кошелев отправится в Москву. Пермские журналисты (из «Новостей Перми», PermNews) отмечают, что президент России уже подписал указ о переводе. Главным претендентом на освободившееся кресло считается руководитель екатеринбургской полиции Игорь Трифонов. О перестановках будет объявлено в ближайшее время.

Слухи о скорой отставке Трифонова ходят давно. Ранее сообщалось, что начальник УМВД РФ по Екатеринбургу возглавит МВД по Карачаево-Черкесской республике, которое осталось без руководителя после ухода 2 февраля генерал-майора полиции Казимира Боташева. Однако позже эта информация была опровергнута.

В пресс-службе УМВД РФ по Екатеринбургу называют появившуюся сегодня информацию о якобы грядущей ротации очередной уткой. Добавим, что Игорь Трифонов возглавляет УМВД РФ по Екатеринбургу с 2011 года. До этого в течение длительного времени он работал в Москве, в частности, занимал должность замначальника УВД по Юго-Восточному округу столицы.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 12.04.17

Житель Тавды во второй раз за полтора года получил тюремный срок за пьяную езду. / Назначена дата последнего слова членов «банды Тропиканки». / Школьники в шарфах «ЕдРа» и манишках «Кировского», пиар на теракте и песня про «Расею» (ФОТО). Как испортить праздник российской гордости.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter