Вместо Кавказа начальника полиции Екатеринбурга отправляют в Пермь

Публикации за 12.04.17

Начальник УМВД РФ по Екатеринбургу Игорь Трифонов готовится оставить свой пост и возглавить ГУ МВД РФ по Пермскому краю. Об этом сегодня сообщили сразу несколько пермских СМИ.

Как передает корреспондент NDNews.ru, руководитель пермского краевого полицейского главка Виктор Кошелев отправится в Москву. Пермские журналисты (из «Новостей Перми», PermNews) отмечают, что президент России уже подписал указ о переводе. Главным претендентом на освободившееся кресло считается руководитель екатеринбургской полиции Игорь Трифонов. О перестановках будет объявлено в ближайшее время.

Слухи о скорой отставке Трифонова ходят давно. Ранее сообщалось, что начальник УМВД РФ по Екатеринбургу возглавит МВД по Карачаево-Черкесской республике, которое осталось без руководителя после ухода 2 февраля генерал-майора полиции Казимира Боташева. Однако позже эта информация была опровергнута.

В пресс-службе УМВД РФ по Екатеринбургу называют появившуюся сегодня информацию о якобы грядущей ротации очередной уткой. Добавим, что Игорь Трифонов возглавляет УМВД РФ по Екатеринбургу с 2011 года. До этого в течение длительного времени он работал в Москве, в частности, занимал должность замначальника УВД по Юго-Восточному округу столицы.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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