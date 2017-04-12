Компания «БНБ Промоушн», кинувшая зрителей с возвратом денег за концерт Павла Воли, подалась в бега (ДОКУМЕНТЫ)

Публикации за 12.04.17

Мировые суды Екатеринбурга и области начали выносить решения в пользу зрителей несостоявшегося концерта Павла Воли: организаторов ООО «БНБ Промоушн» обязывают вернуть деньги за билеты, которые добровольно они не отдают с декабря, а также выплатить штрафы. Однако «БНБ Промоушн» скрывается даже от судебных приставов: по юридическому адресу, на который зарегистрирована фирма, сегодня сидит адвокатская контора, которая якобы не связана с предшественниками. Однако ранее руководитель этой же фирмы представлял в судах интересы «BNB Promoution» – концертного бюро-предшественника «БНБ Промоушн».

Организаторы концерта Павла Воли пустились в бега

Концерт Павла Воли в Екатеринбурге должен был состояться 25 декабря 2016 года, но в последний момент организаторы сообщили о внезапной отмене. Сам комик заявил, что не сумел договориться с компанией и советовал обращаться за возвратом денег за билеты. С 25 декабря ООО «Концертная компания «БНБ Промоушн» не выплатила зрителям ни копейки: сроки выплаты переносились сначала на февраль, затем – на март, сейчас – на май. Суммы за билеты немаленькие: люди заплатили от 3000 тысяч за человека, некоторые понесли потери по 10-20 тысяч, поскольку брали билеты на семью.

Житель Екатеринбурга, адвокат Андрей Кацайлиди обратился с требованием вернуть деньги в суд. В конце марта мировой судья судебного участка №7 Октябрьского района вынес решение: вернуть зрителю деньги. По решению суда «БНБ Промоушн» обязан выплатить 14000 рублей за билеты, 11340 неустойку, компенсацию морального вреда 2000, расходы на оплату услуг представителя 8000, прочие расходы. Также компания должны выплатить около 14 тысяч рублей штрафа за неисполнение требования потребителя в добровольном порядке, – говорится в решении суда (имеется в расположении NDNews.ru). Однако брать у «БНБ Промоушн» нечего: судебные приставы арестовали 445 рублей на счету фирмы – и на этом пока все.

Как рассказал NDNews.ru Андрей Кацайлиди, сегодня он с судебным приставом по Кировскому району пришел по адресу, указанному при официальной регистрации ООО «КК «БНБ Промоушн» – на улицу Мамина-Сибиряка д.52, оф. 409 (БЦ «Вознесенский»). Но по этому адресу уже сидит некая адвокатская контора.

«В этом офисе уже нет «БНБ Промоушн». Там находится адвокатская контора «АБ Бельянский и партнеры». Адвокаты заявляют, что ничего не знают о «БНБ Промоушн». Судебный пристав обратился к управляющей компании центра «Вознесенский», к ТСЖ с требованием предоставить документы об аренде данного офиса, чтобы установить, был ли когда-то здесь зарегистрирован «БНБ Промоушн»», – рассказал Андрей Кацайлиди (документы есть в распоряжении NDNews,ru).

По словам мужчины, его адвокатское бюро «Кацайлиди и партнеры» сейчас собирает документы от других людей, которым не вернули деньги за билеты. В судах Екатеринбурга и области (дела рассматриваются по месту жительства) выносятся решения и скоро приставам снова придется искать пропавшую концертную организацию.

«БНБ Промоушн» дубль два

Официально ООО «КК «БНБ Промоушн» было зарегистрировано в феврале 2016 года, генеральным директором предприятия во всех документах значится Болотин Андрей Александрович. Размер уставного капитала – 10 000 рублей. Однако в пресс-релизах и СМИ концертная организация с таким названием, но латинскими буквами (BNB Promotion), фигурировала и до 2016 года. Тогда директором значилась Наталья Болотина. По некоторым сведениям, супруга Андрея Болотина.

В частности, в 2015 году BNB Promotion засветилась в скандале с отменой концерта Эроса Рамазотти в Екатеринбурге. Тогда Московский арбитражный суд частично удовлетворил иск организации «Глобальные коммуникации» к BNB Promotion. Суд признал, что концертная компания сначала подписала договор на проведение шоу, но позже перестала выполнять финансовые обязательства. По решению суда екатеринбургская компания должна была выплатить партнёру 14 млн рублей. В СМИ тогда появлялись комментарии юриста компании BNB Promotion – Андрея Бельянского (напомним, сегодня по юридическому адресу «БНБ Промоушн» находится адвокатская контора «АБ Бельянский и партнеры») – он заявлял, что будет апелляция.

Еще раньше, в 2013 году, BNB Promotion упоминалась в новостях про отмену концерта Натальи Орейро в Екатеринбурге. Но тогда шум быстро сошел на нет.

Как рассказал сегодня Андрей Кацайлиди, сейчас материалы из Роспотребнадзора переданы в полицию. Будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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