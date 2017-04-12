Уральские садоводы жалуются на саженцы из OBI – они заражены тлей (ФОТО)

Публикации за 12.04.17

Уральские садоводы, которые покупают саженцы в гипермаркете немецкого бренда OBI, пожаловались на качество товаров. На растениях, купленных в магазине на улице Металлургов, некоторые клиенты обнаружили одного из самых злостных вредителей – тлю.

Как рассказала NDNews.ru жительница Екатеринбурга Ольга, в марте этого года она приобрела в OBI несколько саженцев – сливы сорта «Болховчанка» и розмарина в горшочке. Но только дома она обнаружила, что листья у этих растений усеяны тлей. На розмарине паразитировала черная тля, на сливе – зеленая.

«Кусты я, конечно, вылечу прежде, чем их высаживать, а если какая-нибудь бабуля купит и не увидит паразитов? Потом у нее в саду все растения окажутся заражены. Магазин этот не из дешевых, а гарантии качества – никакой», – возмущается горожанка.

Екатеринбурженка обратилась с жалобой в свердловское управление Роспотребнадзора, однако в ведомстве отметили, что не занимаются вредителями растений, и передали информацию для проверки в Россельхознадзор (документ имеется в распоряжении редакции). В службе фитосанитарного надзора пока не отреагировали на обращение.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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