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Екатеринбург

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Публикации за 12.04.17

В Екатеринбурге бомж зарезал другого бомжа за знаки внимания его даме сердца

В Екатеринбурге бомж зарезал другого бомжа за знаки внимания его даме сердца

В Екатеринбурге попойка двух мужчин без определенного места жительства и одной дамы закончилась убийством. Бомж зарезал собутыльника в приступе ревности. Чтобы раскрыть преступление, полицейским пришлось два дня провести у теплотрассы.

Как рассказали NDNews.ru в пресс-службе СУ СК по Свердловской области, преступление было совершено в ночь на 9 апреля. За день до этого 39-летний мужчина без определенного места жительства познакомился с 41-летним «коллегой». Новые знакомые и подруга одного из них отправились под теплотрассу на улице Куйбышева распивать спиртное. В какой-то момент ночью 41-летний бомж начал приставать к подруге нового знакомца. Тот схватился за нож и зарезал оппонента. После чего парочка скрылась с места преступления.

Было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Круг общения погибшего удалось установить быстро, но причастность знакомых мужчины не подтвердилась. Полицейские решили, что злоумышленник все равно вернется на место преступления, и остались его караулить. В ночь на 11 апреля подозреваемый в компании подруги действительно вернулся к теплотрассе. Их задержали и доставили в полицию. «В ходе тактически грамотного допроса мужчина сознался в содеянном, рассказал о мотивах своего поступка и пояснил, куда он выбросил нож. Орудие преступления было обнаружено следователем СКР в ходе тщательного осмотра места, на которое указал злоумышленник», – добавили в СУ СК по Свердловской области. Решается вопрос о заключении бомжа под стражу.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 12.04.17

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