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Екатеринбург

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Публикации за 12.04.17

Судебные приставы начали охоту на рыбаков

Судебные приставы начали охоту на рыбаков

Житель поселка Шаля был оштрафован за то, что отправился на рыбалку с сетями.

Как сообщили NDNews.ru в ФССП по Свердловской области, Олег К. в акватории Нижнешалинского пруда ловил рыбу сетью из лески (мононити) ячейкой 50×50 мм, длиной около ста метров, с использованием гребной лодки.

Мужчину административно наказали в соответствии с ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ («Нарушение правил охоты, правил регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира») и, согласно судебному решению, он выплатил штраф в пользу Нижнеобского территориального Управления Федерального агентства по рыболовству.

Шаля, служба новостей РИА «Новый день»

Шаля. Другие новости 12.04.17

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