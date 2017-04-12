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Публикации за 12.04.17

Следователи разбираются в убийстве охранника ТСЖ – по жалобе жильцов он пошел утихомиривать дебоширивших подростков

Следователи разбираются в убийстве охранника ТСЖ – по жалобе жильцов он пошел утихомиривать дебоширивших подростков

В Екатеринбурге следственные органы разбираются в обстоятельствах убийства 40-летнего охранника, работавшего в ТСЖ одного из многоквартирников на улице 8 Марта. Жильцы дома пожаловались ему на подростков, которые устроили сборище в подъезде и сильно шумели. Один из участников «вечеринки» избил охранника до смерти.

Как рассказали NDNews.ru в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, инцидент произошел еще 8 марта. «Один из жильцов дома позвонил охраннику ТСЖ, было сообщение, что шумит группа людей в подъезде. Охранник пришел туда и попросил всех удалиться, а там было больше 10 человек. Почти все вышли, но один, 15-летний подросток, остался. Они поссорились, и он избил охранника. Возможно, с ним были еще двое», – сообщили в ведомстве.

Там рассказали, что дело только недавно передали в органы следствия – ранее им занималась полиция, но пострадавший мужчина скончался спустя месяц в больнице. Поэтому статью переквалифицировали – 15-летнему подростку уже предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего». Юноша арестован. Что касается двоих его возможных сообщников, то их личности установлены. Расследование продолжается.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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