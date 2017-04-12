В Екатеринбурге загорелся строящийся дом ЖК «Московский» (ФОТО)

Публикации за 12.04.17

В центре Екатеринбурга горит строящееся здание по адресу: ул. Московская, 198. Дом относится к жилому комплексу «Московский квартал». Как передает корреспондент NDNews.ru, дым от огня был виден за несколько кварталов, но рассеялся в течение десяти минут.

Как сообщили информагентству в пресс-службе регионального управления МЧС, тревожное сообщение о пожаре поступило в 16:22, на вызов были направлены две пожарные машины. Сейчас спасатели прибыли на место. Информация о площади пожара уточняется, добавили в ведомстве.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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