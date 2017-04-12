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Екатеринбург

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Публикации за 12.04.17

Музей истории Екатеринбурга ищет Темного Владыку для Водонапорной башни (ФОТО)

Музей истории Екатеринбурга ищет Темного Владыку для Водонапорной башни (ФОТО)

Музей истории Екатеринбурга объявил о поиске человека на должность хранителя исторического здания Водонапорной башни на Плотинке, которое находится в ведении культурного учреждения.

«Друзья! Дело в том, что у нашей Водонапорной башни нет хранителя, своеобразного ока Саурона. Этот человек должен быть бдительным и ответственным, как Тёмный Владыка, проводить экскурсии для всех желающих заглянуть в башню, заботиться о ней и собирать дань в кассу», – говорится в сообщении о кастинге в группе «Музей истории Екатеринбурга» в соцсети «ВКонтакте».

Подробности о заработной плате и графике работы пока не разглашаются. Вместо этого есть уточнение для претендентов: «Помним, что Саурон не пил и не курил!» Под объявлением музейщики опубликовали коллаж с оком Саурона на крыше Водонапорной башни.

Новый День: Музей истории Екатеринбурга ищет Темного Владыку для Водонапорной башни (ФОТО)

Водонапорная башня, построенная в 1880-х годах, является архитектурным памятником. В свое время она обслуживала мастерские, расположенные по берегам Исети. В середине ХХ века башня частично была жилой, в настоящее время в ней проводятся выставки, экспонаты размещает музей истории Екатеринбурга.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

Екатеринбург. Другие новости 12.04.17

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