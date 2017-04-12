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Екатеринбург

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Публикации за 12.04.17

На Пасху в Академическом пройдут богослужения и концерт

На Пасху в Академическом пройдут богослужения и концерт

В это воскресенье православные отметят один из самых главных праздников – день Воскресения Христа. В районе Академический в ночь на 16 апреля в Храме святого равноапостального Владимира будет совершен крестный ход, в храме Святых Божиих строителей пройдут праздничные службы. Также в честь Пасхи устроят концерт.

В ночь на 16 апреля в храмах Академического пройдут торжественные пасхальные богослужения. 15 апреля в 23:00 в храме святого равноопостального Владимира будет совершен крестный ход, а в 00:00 в этом же храме, а также в храме Святых Божиих строителей начнутся праздничные службы, – сообщает сегодня портал района «akademekb».

Также в честь Пасхи пройдет праздничное гуляние: 16 апреля в 12:00 на площадке перед храмом Святых Божиих строителей состоится концерт. А перед его началом будет совершен пасхальный молебен с освящением куличей, яиц и пасх. Начало молебна в 11:30. Кроме того, пройдет благотворительная ярмарка с вещами ручной работы, выручка от их продажи пойдет на дела милосердия.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 12.04.17

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