На Пасху в Академическом пройдут богослужения и концерт

Публикации за 12.04.17

В это воскресенье православные отметят один из самых главных праздников – день Воскресения Христа. В районе Академический в ночь на 16 апреля в Храме святого равноапостального Владимира будет совершен крестный ход, в храме Святых Божиих строителей пройдут праздничные службы. Также в честь Пасхи устроят концерт.

В ночь на 16 апреля в храмах Академического пройдут торжественные пасхальные богослужения. 15 апреля в 23:00 в храме святого равноопостального Владимира будет совершен крестный ход, а в 00:00 в этом же храме, а также в храме Святых Божиих строителей начнутся праздничные службы, – сообщает сегодня портал района «akademekb».

Также в честь Пасхи пройдет праздничное гуляние: 16 апреля в 12:00 на площадке перед храмом Святых Божиих строителей состоится концерт. А перед его началом будет совершен пасхальный молебен с освящением куличей, яиц и пасх. Начало молебна в 11:30. Кроме того, пройдет благотворительная ярмарка с вещами ручной работы, выручка от их продажи пойдет на дела милосердия.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 12.04.17

Музей истории Екатеринбурга ищет Темного Владыку для Водонапорной башни (ФОТО). / На бригаду медиков скорой напал пьяница, которого они приехали спасать. / В Екатеринбурге загорелся строящийся дом ЖК «Московский» (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»