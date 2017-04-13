Директора автотранспортного предприятия Режа отправили в колонию за хищение 12 автобусов

Публикации за 13.04.17

В Реже за хищение автобусов осужден директор автотранспортного предприятия Григорий Трубников. Бизнесмен решил продать 12 автобусов, которые были у него в лизинге.

Режевского предпринимателя Григория Трубникова судили по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Растрата, т.е. хищение чужого вверенного имущества, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере»). Бизнесмену принадлежит компания ООО «Тур-авто-м», которая занимается пассажирскими перевозками. В сентябре 2014 года эта компания по договору лизинга получила автобусы ООО «Стандарт-Лизинг». В 2014-2016 годах Трубников, в нарушение договора, решил продать автобусы, которые ему не принадлежали. За 6,7 млн рублей он продал 12 автобусов марки «Богдан», «Форд Мондео», «Киа Грандирд» «КАвЗ Аврора».

«В ходе судебного заседания вина Трубникова в совершении преступления нашла свое подтверждение. Режевской городской суд назначил Григорию Трубникову наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима», – сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области. Похищенное возвращено лизингодателю.

Добавим, согласно базе «Контур-Фокус», ООО «Стандарт-лизинг» в 2015 году взыскало с партнера более 2 млн рублей за нарушение условий по договору лизинга – Трубников просто перестал платить. Решением арбитражного суда режевской перевозчик, помимо выплаты неустойки и долга, должен был вернуть 12 автобусов их владельцу.

Реж, служба информации РИА «Новый День»

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