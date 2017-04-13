В Верхней Пышме водитель сбил девятилетнюю девочку (ФОТО)

Публикации за 13.04.17

Полиция проводит проверку по факту наезда водителя на девятилетнего ребенка.



Как сообщили NDNews.ru в ГУ МВД по Свердловской области, накануне, в 19:25, водитель автомобиля ВАЗ-2107 мужчина 1951 года рождения (стаж вождения с 1973 года) сбил ребенка. Водитель ехал со стороны улицы Красноармейской по улице Гоголя в направлении улицы Некрасова, и возле дома номер № 29 он наехал на девочку 9 лет, которая перебегала проезжую часть вблизи движущегося автомобиля в неположенном месте.

В результате ДТП пострадал ребёнок получил сотрясение головного мозга. Она играла вблизи проезжей части без присмотра родителей, данная халатность могла привести к более тяжёлым последствиям – отмечают в полиции.

Верхняя Пышма, служба информации РИА «Новый День»

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