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Екатеринбург

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Публикации за 13.04.17

Свердловская область выдала Киргизии участника группового изнасилования

Свердловская область выдала Киргизии участника группового изнасилования

Свердловская область выдала Киргизии участника группового изнасилования, скрывавшегося в Екатеринбурге.

Как сообщили в Уральской транспортной прокуратуре, ведомство обеспечило выдачу правоохранительным органам Киргизской Республики 20-летнего гражданина указанного государства, который разыскивался за совершение преступлений, предусмотренных п. 2, 4 ч. 2 ст. 129 («Изнасилование»), п. 2, 4 ч. 2 ст. 130 («Насильственные действия сексуального характера») Уголовного кодекса республики.

Согласно собранным материалам экстрадиционной проверки, в августе 2014 года обвиняемый и 7 его соучастников, находясь в сквере одного из городов Джалал-Абадской области, угрожая убийством, совершили изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении потерпевшей, причинив легкий вред ее здоровью. После чего мужчина скрылся на территории Российской Федерации и был объявлен в розыск.

В августе 2016 года он был задержан сотрудниками УТ МВД России по УрФО на железнодорожном вокзале станции Екатеринбург-Пассажирский, и в отношении него судом по ходатайству Свердловского транспортного прокурора избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В декабре 2016 года вышло постановление заместителя Генерального прокурора Российской Федерации, удовлетворяющее запрос Генпрокуратуры Киргизии о выдаче иностранного гражданина для привлечения его к уголовной ответственности. Теперь насильник выдворен за пределы РФ.

Екатеринбург, Джалал-Абад, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург, Джалал-Абад. Другие новости 13.04.17

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