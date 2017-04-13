В Полевском из-за двух боевых гранат эвакуированы жители многоэтажки

Публикации за 13.04.17

В городе Полевском сегодня утром эвакуировали жителей многоквартирного дома на улице Максима Горького. По предварительной информации, в многоэтажке были обнаружены две боевые гранаты.

Как сообщает телеканал «Рен-ТВ», инцидент произошел сегодня утром. Сейчас, по данным СМИ, на месте работают сотрудники полиции. В пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области пояснили, что готовят комментарий по данному факту.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 13.04.17

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