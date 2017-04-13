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Екатеринбург

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Публикации за 13.04.17

В Полевском из-за двух боевых гранат эвакуированы жители многоэтажки

В Полевском из-за двух боевых гранат эвакуированы жители многоэтажки

В городе Полевском сегодня утром эвакуировали жителей многоквартирного дома на улице Максима Горького. По предварительной информации, в многоэтажке были обнаружены две боевые гранаты.

Как сообщает телеканал «Рен-ТВ», инцидент произошел сегодня утром. Сейчас, по данным СМИ, на месте работают сотрудники полиции. В пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области пояснили, что готовят комментарий по данному факту.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 13.04.17

По всей Свердловской области заработает экстренный номер 112: на внедрение выделили 300 млн рублей. / Перед Первомаем свердловское правительство приведено в режим полной боевой готовности. / Заседание по делу о покушении на генерала Тимониченко перенесли во второй раз.

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