В Екатеринбурге начинается процесс о банкротстве самого скандального подрядчика космодрома «Восточный»

Публикации за 13.04.17

В Арбитражный суд Свердловской области поступили материалы о банкротстве самого скандального подрядчика строительства космодрома «Восточный» – ООО «Строительный альянс».

Как передает корреспондент NDNews.ru, соответствующее заявление в суд подала компания ООО «Уралстарбилдинг», которой задолжали небольшую сумму – порядка полутора миллионов рублей. В первой инстанции суд отказал во введении внешнего наблюдения в отношении ООО «Строительный альянс», однако в апелляционной инстанции определение суда было отменено и дело было направлено на повторное рассмотрение. Новый иск о банкротстве поступил в суд накануне. Согласно определению 17-го апелляционного суда у ответчика – ООО «Строительный альянс» отсутствовали необходимые для взыскания средства на расчетном счете. И это вдвойне любопытно, если учесть, что в Арбитражном суде Москвы начинается новое рассмотрение дела по иску ФГУП «Главное управление специального строительства по территории Центрального федерального округа при Федеральном агентстве специального строительства» о взыскании суммы в 1,4 млрд рублей за некачественно выполненный договор субподряда при работах на космодроме «Восточный». В текущих условиях не исключено, что средства уже были выведены и вряд ли будут доступны для взыскания.

Напомним, NDNews.ru проводил расследование, посвященное деятельности екатеринбургской компании. Общая сумма договора, заключенного между ФГУП и ООО «Строительный альянс», составила около 1,3 млрд рублей. Теперь же податель иска требует договор расторгнуть, деньги вернуть. Произошло это после того, как вскрылись факты хищений и растрат при строительстве космодрома. 28 ноября 2015 года директор компании Сергей Слотницкий и владелец компании Андрей Анисимов были арестованы, но ненадолго – уже 29 марта Благовещенский городской суд отпустил их обоих под залог под общую сумму в 7 млн руб. И, как выяснилось, все это время предприниматели имели крупные интересы в строительстве военной инфраструктуры Урала, доходы от которой помогут «забыть» об истории с космодромом.

Юристы заказчика незадолго до освобождения Слотницкого и Анисимова подготовили иск с требованием расторгнуть договор субподряда и взыскать 1 млрд 479 млн 104 тыс. 277,44 руб. со «Строительного альянса». Поскольку визави у государственного заказчика не вызывали большого доверия, в суд было заявлено ходатайство с просьбой внести обеспечительную меру в виде ареста имущества корпорации до вынесения решения суда. Суд отказал в удовлетворении ходатайства ГУП, из чего следует, что ООО «Строительный альянс» по-прежнему имеет право вести работы на космодроме.

В данный момент и Сергей Слотницкий, и Андрей Ансимов находятся на свободе. И, несмотря на репутационный уголовный шлейф, участвуют в другом масштабном проекте российской оборонки. Как выяснилось, бизнесмены получили контракт на реконструкцию арсенала в поселке Кедровка – на сумму около 1,5 млрд руб.

Отметим, что ранее агентство РБК проанализировало деятельность 112 негосударственных субподрядчиков, которые стали победителями или были рекомендованы единственными поставщиками к заказам. Среди них оказалось и ООО «Строительный альянс». Его выручка выросла с 9,7 млн руб. в 2012 году до 460,4 млн рублей уже в 2015-м. Компания получает заказы, несмотря на возбужденные уголовные дела.

Циолковский, Москва, Екатеринбург, Максим Бородин

Циолковский, Москва, Екатеринбург. Другие новости 13.04.17

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