В Академическом впервые начинают продавать квартиры в «долевке» – с видом на парк и реку (ФОТО)

Публикации за 13.04.17

Главный застройщик района Академический анонсировал начало продаж квартир по договорам долевого строительства. Купить почти премиальное жилье в новом Преображенском квартале рядом с парком и рекой можно будет на 15% дешевле, чем готовые квартиры в других кварталах. Старт продаж намечен на конец апреля – начало мая.

Долевого строительства в районе Академический ранее никогда не было. Можно было купить только готовые квартиры. Сегодня руководство компании «РСГ-Академическое» анонсировало старт продаж «долевки»: отныне такое предложение будет составлять 10-30% в общем пакете компании.

«Мы открываем продажи квартир по договорам долевого строительства. Всего будет построено 8 блоков домов вдоль проспекта Сахарова. Окна будут выходить на Преображенский парк с рекой и храмом. Как вы понимаете, такое жилье можно считать премиальным. Но цены на старте продаж будут более комфортными, чем в среднем в готовом жилье по району», – рассказал сегодня заместитель генерального директора АО «РСГ-Академическое» Филипп Третьяков на встрече с представителями рынка недвижимости и СМИ.

Он уточнил, что на самом старте продаж – в конце апреля-начале мая – стоимость квадратного метра в новом Преображенском квартале будет на 15% ниже. Ориентировочно метр будет стоить 52-53 тысячи, но предложение будет ограниченным, затем цены поднимутся до 62 тысяч.

Срок сдачи первого из восьми блоков – IV квартал 2018 года. Всего же за три года строительства появится 80 тысяч квадратных метров жилья. Это будут 1-, 2-, и 3-комнатные квартиры класса «Комфорт» с удобной планировкой. Как и остальное жилье в Академическом, они будут сдаваться с отделкой.

В «РСГ-Академическое» подчеркнули, что не намерены полностью переходить на работу с «долевкой». Процент такого строительства и продаж в этом году составит 10-15. В следующем все будет зависеть от спроса.

«Мы посмотрим на востребованность Преображенского квартала. И если будет спрос, возможно, в будущем в общем пакете предложения договоры долевого строительства составят 30%, остальное – по-прежнему будет готовое жилье», – отметил Филипп Третьяков.

Отметим, что Преображенский строится, в том числе, с расчетом на тех жителей Академического, которые заезжали в дома первой очереди в 2009 году. Сейчас многие из них намерены расширяться и хотят остаться в Академическом. По данным опроса, 20% жильцов района рассматривают возможности купить следующее жилье там же.

Еще одна новинка, которая появится вскоре в продаже – «умные» квартиры. Как рассказал генеральный директор «РСГ-Академическое» Виктор Киселев, уже сейчас в одном из домов целый подъезд временно сняли с продажи, чтобы обкатать все технологии в качестве эксперимента. Там устанавливают специальные модули, которые будут контролировать все в квартире: следить за безопасностью, ресурсопотреблением и так далее. Управлять квартирой можно будет со смартфона.

«В такой квартире сосед сверху никогда не сможет затопить соседа снизу. Это просто физически невозможно. Пока в продажу не выставляем, но когда выставим – это сначала будет не массовый продукт. Подождем реакции первых жильцов, их предложений, а затем будем распространять технологии на новые дома», – отметил Виктор Киселев.

По его словам, использование модулей для «умных» квартир было предложено группой компаний «КОРТРОС» (основной застройщик Академического в Екатеринбурге). Впоследствии «КОРТРОС» планирует внедрять технологии, опробованные в Академическом, и в других регионах страны – ГК работает в 8 субъектах РФ.

«Наши дома должны быть удобны для тех, кто не представляет себе жизни без гаджетов и всем, что с ними связано. Поэтому мы развиваем современнейшие технологии. После «умных» квартир мы планируем создать в Академическом «умную» среду, создать «умную» УК. Чтобы нашим клиентам было удобно в районе – от момента звонка с вопросами о покупке квартиры до желания купить следующую квартиру здесь же», – отметил генеральный директор ГК «КОРТРОС» Станислав Киселев.

Добавим, что в прошлом году в Академическом было построено 121 тысяча квадратных метров жилья (89 тысяч – в 2015 году), продано – 131 тысяча квадратных метров (109 тысяч – в 2015 году). И в планах «РСГ-Академическое» и ГК «КОРТРОС» только наращивать эти обороты. В перспективе в Академическом будет возводиться до 150 тысяч метров жилья в год.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 13.04.17

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