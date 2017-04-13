Роспатент отказал в регистрации бренда «Свердловское» пивововаренной компании Heineken

Публикации за 13.04.17

Палата по патентным спорам подтвердила отказ ООО «Объединенные Пивоварни Хейнекен» в регистрации товарного знака «Свердловское».

Как передает корреспондент NDNews.ru об этом сообщается в материалах ведомства. Роспатент еще 7 октября 2016 года отклонил заявление Хейнекен о регистрации товарного знака. При этом служба отметила, что прилагательное «Свердловское» ассоциируется в первую очередь со Свердловской областью и может быть воспринято потребителем как указание на место нахождения производителя товара, что не соответствует материалам заявки, согласно которым ООО «Объединенные Пивоварни Хейнекен» находится в Санкт-Петербурге.

Хейнекен подала возражение в Палату по патентным спорам. Компания подчеркнула, что имеет несколько филиалов на территории РФ, в частности, филиал «Патра», и образованный на месте Завода напитков и минеральных вод «Свердловский».

ООО «Объединенные Пивоварни Хейнекен» отмечало, что в соответствии с действующим законодательством филиал не является самостоятельным субъектом права и не может приобретать права и обязанности без указания на юридическое лицо, в заявочной документации были добросовестно указаны реквизиты юридического лица – заявителя.

В то же время Палата по патентным спорам подчеркнула, что уже около двадцати лет Завод напитков и минеральных вод «Свердловский» имел иное название – «Патра». «С этим названием завода и ассоциировалась выпускаемая продукция. В этой связи довод возражения о широкой известности обозначения «Свердловский» как средства индивидуализации предприятия – заявителя представляется необоснованным», – сообщается в материалах Роспатента.

Отметим, что крупнейшая международная пивоваренная компания Heineken работает на российском рынке с февраля 2002 года, когда был приобретен первый завод в Санкт-Петербурге. В портфеле компании около 30 брендов, среди которых такие известные международные бренды, как Heineken, Amstel Premium Pilsener, Zlaty Bazant, Guinness, а также национальные и региональные марки, такие как «Охота», «Три медведя», «Степан Разин».

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