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Екатеринбург

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Публикации за 13.04.17

«Белый дом» ввел запреты на передвижения журналистов по зданию

«Белый дом» ввел запреты на передвижения журналистов по зданию

Свердловские власти ужесточили режим посещения «белого дома» для сотрудников СМИ: теперь зона доступа ограничена только пресс-холлом на втором этаже.

Как передает корреспондент NDNews.ru, постепенное ужесточение началось еще осенью, когда губернатор Евгений Куйвашев сам возглавил правительство, избавившись от Дениса Паслера. Журналистов перестали пускать в зал заседаний на 15 этаже, однако позволяли ждать членов правительства у дверей, чтобы задать им вопросы по окончании заседания. Теперь запрещено и это: сотрудникам СМИ нельзя пользоваться лифтами в доме правительства, так как в этом случае охрана не может проследить за их передвижениями. Закрыт доступ даже в буфет в цокольном этаже, где журналистам прежде удавалось выпить кофе со знакомыми чиновниками. По словам сотрудников охраны, таков новый порядок, утвержденный управлением делами губернатора и правительства.

Единственное место, куда прессу пока пускают – это холл на втором этаже, где на большом экране транслируются заседания кабмина. Выйти из него можно только двумя способами: либо через проходную на первом этаже – на улицу, либо пройти через стеклянную дверь и уехать на лифте на другой этаж. В последние недели стеклянная дверь на время присутствия в зале журналистов запирается на замок.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 13.04.17

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