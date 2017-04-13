«Белый дом» ввел запреты на передвижения журналистов по зданию

Публикации за 13.04.17

Свердловские власти ужесточили режим посещения «белого дома» для сотрудников СМИ: теперь зона доступа ограничена только пресс-холлом на втором этаже.

Как передает корреспондент NDNews.ru, постепенное ужесточение началось еще осенью, когда губернатор Евгений Куйвашев сам возглавил правительство, избавившись от Дениса Паслера. Журналистов перестали пускать в зал заседаний на 15 этаже, однако позволяли ждать членов правительства у дверей, чтобы задать им вопросы по окончании заседания. Теперь запрещено и это: сотрудникам СМИ нельзя пользоваться лифтами в доме правительства, так как в этом случае охрана не может проследить за их передвижениями. Закрыт доступ даже в буфет в цокольном этаже, где журналистам прежде удавалось выпить кофе со знакомыми чиновниками. По словам сотрудников охраны, таков новый порядок, утвержденный управлением делами губернатора и правительства.

Единственное место, куда прессу пока пускают – это холл на втором этаже, где на большом экране транслируются заседания кабмина. Выйти из него можно только двумя способами: либо через проходную на первом этаже – на улицу, либо пройти через стеклянную дверь и уехать на лифте на другой этаж. В последние недели стеклянная дверь на время присутствия в зале журналистов запирается на замок.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 13.04.17

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