Житель Асбеста пришел устраиваться на работу и был задержан за убийство

Публикации за 13.04.17

В Асбесте задержали молодого человека, который во время пьяной разборки зарезал собутыльника. Сыщики проявили смекалку и повязали злоумышленника в тот момент, когда он пришел устраиваться на работу.

Как сообщили сегодня NDNews.ru в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, 10 апреля у одного из домов по улице Ладыженского в Асбесте было обнаружено тело 34-летнего мужчины с ножевыми ранениями. По данному факту возбудили уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ («Убийство»). В ходе оперативно-разыскных мероприятий сыщики определили подозреваемого – им оказался ранее судимый 27-летний местный житель. Но установить его местонахождение полицейские не могли. Вскоре они получили информацию о том, что предполагаемый убийца планирует прийти на одно из местных предприятий, чтобы устроиться на работу. Там сыщики и устроили засаду.

Установлено, что молодой человек пришел в гости к приятелю, в эту же квартиру пришел и потерпевший. Познакомившись, мужчины сели выпивать, в ходе застолья между ними произошел конфликт. Разобраться между собой собутыльники вышли на улицу. В процессе драки злоумышленник выхватил нож и несколько раз ранил им оппонента. Сейчас подозреваемый взят под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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