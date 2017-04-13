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Публикации за 13.04.17

Предпринимателей позвали в Первоуральск – за призами и общением

Предпринимателей позвали в Первоуральск – за призами и общением

Уральских предпринимателей зовут в Первоуральск. Там на базе Инновационного культурного центра 31 мая пройдет XI Ежегодный форум «День предпринимателя Западного управленческого округа».

«Организационным комитетом форума объявлен конкурс, призванный найти настоящих звезд на бизнес-горизонте. Конкурс проводится для предпринимательского сообщества Западного управленческого округа в номинациях: «Стартап года», «Социально ответственный бизнес», «Инновационный бизнес» и «Женское предпринимательство». Кроме того, муниципальные образования, входящие в состав Западного управленческого округа, определят для себя, кто стал у них «Лучшим предпринимателем», – рассказали NDNews.ru в пресс-службе форума.

Победителям конкурса будут вручены награды. Также их ждет активное общение с коллегами, представителям органов госвласти и надзорных ведомств, встречи с экспертами бизнес-управления и многое другое.

Узнать подробности и зарегистрироваться на XI Ежегодный форум «День предпринимателя Западного управленческого округа» можно на официальном сайте – .

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 13.04.17

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