«На Луне строить дешевле, чем в Сочи» / Ученый УрФУ рассказал, в каком порядке будет проходить колонизация Солнечной системы

Публикации за 13.04.17

С тех пор как человечество шагнуло в космос, его не оставляет идея о колонизации других планет. Но если полвека назад об этом могли только мечтать писатели-фантасты, то сегодня для решения амбициозных космических задач есть вполне реальные научные проекты. Осталось найти деньги и добровольцев. О том, какие планеты Солнечной системы могут стать новым домом для людей, насколько правдив фильм «Марсианин» и случится ли война между космическими колонизаторами и землянами, рассказал вчера на открытой лекции в библиотеке Белинского сотрудник кафедры астрономии, геодезии и мониторинга УрФУ Павел Скрипниченко.

«Мне часто задают вопрос – зачем летать на другие планеты, если на Земле остается столько нерешенных проблем. Начну издалека. Сейчас для освоения других планет у нас есть 95% необходимых технологий – системы восстановления дыхательной смеси, очистка воды, выращивание продуктов питания с помощью гидропоники и аэропоники, спроектированы замкнутые системы жизнеобеспечения. Нам не достает всего 5% технологий, но они самые важные. Эти технологии будут открывать первые 80 смельчаков, которые отправятся на Марс. Потому что они окажутся в абсолютно непригодных условиях и будут каждый день бороться за свою жизнь. Открытия марсианских колонизаторов впоследствии найдут применение на Земле, помогут улучшить нашу жизнь здесь. Ради этого мы и летим в космос», – так начал свою лекцию уральский ученый.

Но почему первая колония людей будет именно на Красной планете? Ответ прост: астрономы давно составили краткий «туристический» путеводитель по Солнечной системе, который легко объясняет, какие планеты более пригодны для жизни людей, а какие – экономически выгодные. Итак, по порядку.

Луна

Естественный спутник Земли пока единственный космический объект, на котором удалось побывать человеку. Долгое время Луна рассматривалась как подходящая планета для колонизации. Отчасти потому что до нее «подать рукой» – лететь всего три дня, отчасти из-за банального экономического расчета. Луна является источником изотопа гелия-3, вещества, которое можно использовать для термоядерного синтеза – технологии добычи чистой энергии в ближайшем будущем. На Земле гелия-3 нет, так как атмосфера нашей планеты отражает космические частицы. В России и США есть разработки автоматизированной «машины» для сбора лунного грунта, а космические инженеры давно подсчитали, что добыча и доставка ценного изотопа с Луны обойдется в 1 миллиард долларов. Но пока страны не торопятся воплощать лунные проекты, несмотря на очевидную выгоду. Например, для годового обеспечения электроэнергией Америки хватит 25 тонн гелия-3, но сейчас США тратят порядка 40 миллиардов на традиционные энергоносители, которые среди прочего загрязняют атмосферу. Если сравнить с приоритетами России, то, по словам Павла Скрипниченко, стоимость затрат на Олимпиаду в Сочи была бы сопоставима с расходами на организацию автономной колонии на Луне из 80 человек. «Стройка на северном побережье Черного моря обходится дороже, чем на поверхности Луны, как ни парадоксально», – заметил ученый.

Впрочем, Роскосмос в прошлом году заявил о проекте лунной базы, которая должна появиться в 2030-х годах. Нужно создать герметичный биокупол и закрытую систему жизнеобеспечения, все разработки для этого есть в наличии. Тем не менее, обосноваться на Луне людям будет непросто. Причина в пониженной гравитации планеты, которая неизбежно приведет к фатальным изменениям в организме лунных поселенцев. После года жизни на Луне человек станет выше примерно на 20%, так как его позвоночник «растянется». После второго года лунные колонизаторы не смогут обратно приспособиться к земным условиям жизни. Есть вероятность, что у «лунатиков» появится целый комплекс болезней. Кроме того, им придется справляться с излучением Солнца, ведь на Луне сильно разряженная атмосфера. Пока человек не научился управлять гравитацией (современный уровень науки не позволяет даже объяснить природу этого явления), ему придется искать более пригодные условия для колонизации. Именно поэтому космические проекты постепенно развернулись в сторону Красной планеты.

Марс

Четвертая от Солнца планета имеет плотность атмосферы чуть больше, чем на Луне. Она не спасает от астероидов и комет, но более-менее защищает от солнечной радиации. За счет более массивной гравитации Марса по нему можно прогуляться пешком (а на Луне только попрыгать). Климатические условия на планете тоже приемлемы для человека – температура в районе экватора летом составляет +20 градусов Цельсия, правда, зимой доходит до -180 градусов. На Марсе даже есть вода, которую при желании можно добыть из глубины высохших рек планеты. Пожалуй, единственный минус у соседа Земли – длительность и дороговизна полета. Экспедиция в одну сторону займет от 80 до 240 суток, а затраты на топливо будут колоссальными. И все же, проекты автономных марсианских колоний – реальность наших дней. Коммерческая космическая компания Mars One создает марсианские костюмы и успешно тестирует герметичные системы выращивания растений. По словам Павла Скрипниченко, показанные в голливудском фильме «Марсианин» технологии на 80% соответствуют действительности. Авторы киноленты лишь слегка преувеличили мощность песчаных бурь на Марсе – из-за слабой плотности атмосферы даже сильный ураган не сможет сбить с ног астронавта.

На определенном этапе стало понятно, что на Марсе люди могут обосноваться надолго и перспективно, мешает одно «но» – планета пока не представляет экономической выгоды, как Луна. Поэтому в ближайшее столетие на Марс отправится лишь несколько десятков человек, которые будут учиться выживать в новых условиях. Хотя писатели-фантасты предсказывают, что Марс в будущем станет промышленной столицей Солнечной системы, так как находится ближе всех к поясу астероидов, и имеет в запасе огромное количество металлов и минералов, которые рано или поздно закончатся на Земле. Для ученых срок начала промышленного освоения космических объектов – ближайшие 50 лет. Но речь пока идет об астероидах, которые будут исследовать роботы.

Венера

Впрочем, некоторые космические инженеры убеждены, что для колонизации людей больше подойдет Венера, чем Марс. Поначалу эта идея кажется дикой. Температура на поверхности планеты достигает 500-600 градусов Цельсия, давление атмосферы сравнимо с давлением на глубине 1 км под водой в земных условиях. Кроме того, на Венере бушуют всеразрушающие ветра и извергаются вулканы. Ни один космический аппарат не сможет долго протянуть в таких условиях, не говоря уже о полноценной колонии. Однако, ученые нашли выход. В верхних слоях атмосферы Венеры температура и давления похожи на земные. В NASA разработали проект воздушных станций, которые будут свободно плавать в атмосфере. На них преспокойно могут жить и исследовать окружающую среду первые поселенцы.

Меркурий

Самая близкая к Солнцу планета на первый взгляд не сулит ничего хорошего. В-первых, полеты к Меркурию будут более энергозатратными. Во-вторых, жуткие перепады температур на поверхности от +500 до -200 градусов Цельсия превращают горные породы в пыль, атмосферы почти нет, поток солнечного излучения очень мощный. Но по этой же причине Меркурий просто кладовая изотопа гелия-3, который очень скоро понадобится человечеству. И ученые кое-что придумали, внимательно изучив планету. Из-за особенностей вращения и угла наклона на полюсах Меркурия царит «вечная ночь», там же есть глубокие кратеры, где астрономы недавно обнаружили водяной лед. Инженеры предлагают запустить на Меркурий автоматизированную конструкцию, которая будет двигаться в зоне «вечного утра» (на границе освещенной и неосвещенной части планеты) и собирать грунт с ценным веществом. Этого достаточно, чтобы космический аппарат работал на солнечных батареях и не расплавился от перегрева.

Спутники Юпитера

Интерес космических исследователей также обращен к Галилеевым спутникам Юпитера, вернее к трем из них – Европа, Каллисто и Ганимед. Снаружи на этих планетах довольно неприятные условия – вся поверхность покрыта толстой коркой льда, облучаемая радиацией Юпитера. Но подо льдом находится океан жидкой воды, который разогревается от ядра. Именно здесь ученые надеются найти формы внеземной жизни – простейших организмов, которые способны обходиться без солнечного света. Для научной работы понадобится построить колонию, и есть несколько теорий, как это сделать. Наиболее прагматичная – обустроить станцию на внутренней корке льда Европы или Каллисто, либо обосноваться на теплом дне океана этих планет.

После лекции слушатели засыпали Павла Скрипниченко вопросами, и один из самых интересных касался враждебного отношения космических колонизаторов к «колыбели человечества» – планете Земля. «Да, в ходе освоения новых планет мы можем получить враждебную нам цивилизацию. Существует вероятность, что развитая марсианская колония станет полностью автономной с точки зрения оружия. Учитывая то, что первые колонизаторы Марса будут лучшими представителями человечества – с идеальным здоровьем, психологически устойчивые, коммуникативные и абсолютно толерантные – они могут создать общество, которое принципиально отличается от нашего. В отличие от землян они будут более жизнеспособными, у них будет больше потенциал. Да, если колония из тысячи «марсиан» построит ПВО, Земля больше не сможет отправлять туда космические аппараты. Но надеюсь, мы будем умнее и не станем воевать с альтернативной цивилизацией. Тем более, колонизаторы могут построить социальное общество лучше, чем наше. Сейчас существует десять проектов марсианской конституции, и в каждом из них категорически запрещается деспотичная власть», – рассказал ученый.

Кроме того, прозвучала мысль, что человечество в своем социальном развитии сильно отстает от технического прогресса. Мировые войны XX века продвигали физику вперед, в результате случились открытия Альберта Энштейна, атомная энергетика, полеты в космос. Но в гуманитарных науках со времен XIX века почти не появилось ничего нового: нет прорыва политической и экономической мысли. «Думаю, мы еще ждем витка социального развития общества, появления новой глобальной философской концепции, новых понятий и убеждений», – заключил Павел Скрипниченко.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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