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Екатеринбург

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Публикации за 13.04.17

В Екатеринбурге обсудили «интернет вещей» – устройства, которые общаются друг с другом автономно

В Екатеринбурге обсудили «интернет вещей» – устройства, которые общаются друг с другом автономно

В Екатеринбурге завершается Всероссийский отраслевой форум «Технологии энергоэффективности – 2017». В этом году одной из основных тем стал «интернет вещей» – целые вычислительные сети, обменивающиеся информацией и работающие автономно. Они применяются в разных сферах.

Форум традиционно проходит в Екатеринбурге, и в этот раз собрал свыше 500 участников из 30 регионов страны. Два дня представители отраслевых объединений, бизнес и власть обсуждали способы снижения энергозатрат в самых разных сферах деятельности. Эксперты сверяли свои позиции и предлагали потребителям самые эффективные технологии. Программа мероприятия учла потребности каждой категории – говорили о проблемах промышленных предприятий, организаций ЖКХ, бюджетных учреждений и обычных собственников жилья – и предлагали способы их решения. Одной из главных тем стал «интернет вещей».

Своим опытом в использовании современных технологий поделились специалисты Облкоммунэнерго. «Прежде всего, активно обсуждались различные технические устройства, оснащенные встроенными технологиями, которые позволяют им взаимодействовать между собой без участия человека. «Интернет вещей» – это целые вычислительные сети, обменивающиеся информацией и работающие автономно. В том числе и приборы учета. На нашем предприятии подобным образом уже работают системы диспетчеризации тепла и электричества. На многих наших территориях – а это треть городов Свердловской области – счет таким узлам учета коммунальных ресурсов уже идет на сотни. В своем докладе я поделился с коллегами приобретенным опытом», – рассказал участник форума, руководитель специальных проектов АО «Облкоммунэнерго» Андрей Кузнецов.

По словам эксперта, участники форума также обсудили тенденцию повышения доступности новых технологий. Снижение стоимости устройств значительно увеличит возможности «интернета вещей» и расширит сферу его применения.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 13.04.17

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