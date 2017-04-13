Житель Кировграда размозжил кувалдой голову брата

Публикации за 13.04.17

Житель Кировграда убил своего сводного брата кувалдой. Причиной конфликта стали претензии одного из родственников по поводу неподходящих друзей.

Неделю назад, 7 апреля, жители одного из домов в Кировграде вызвали полицию из-за сильного шума у соседей. Первоначально полицейским дверь никто не открыл, потому один из стражей порядка пошел опрашивать соседей, а второй остался караулить шумную квартиру. Через какое-то время из нее показался нетрезвый мужчина со ссадинами на лице. Увидев полицейского, попытался скрыться, но это у него не получилось. Когда полицейские вошли в квартиру, они увидели на диване тело мужчины с разбитой головой. «Потерпевшим оказался местный житель 1985 года рождения, ранее судимый за грабеж, угон, кражу, причинение тяжкого вреда здоровью и разбой. Задержанный 26-летний ранее не судимый гражданин пояснил, что приходится жертве сводным братом. Они вместе распивали спиртное, в ходе застолья поссорились, да так сильно, что более молодой родственник схватил кувалду и ударил ею оппонента по голове», – рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

В пресс-службе СУ СК по Свердловской области добавляют, что поводом для конфликта стали алкогольные посиделки накануне: младший брат высказал претензию по поводу того, что старший брат приводил в квартиру пьяных друзей, которые похитили из жилища некоторые вещи. И, как отмечают следователи, сначала брат убивал брата бейсбольной битой, а уже потом взялся за кувалду.

Теперь 26-летний кировчанин обвиняется по ч.1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Сейчас он находится под стражей, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Кировград, служба информации РИА «Новый День»

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