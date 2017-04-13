Вандалы разгромили уличную выставку возле Екатеринбургского музея ИЗО (ФОТО)

Публикации за 13.04.17

В центре Екатеринбурга на улице Вайнера неизвестные разгромили уличную арт-выставку «Отражение». На информационных стендах были размещены репродукции картин известных уральских художников из коллекции Екатеринбургской галереи современного искусства и фотографии промышленных объектов. Экспозиция появилась на пешеходной аллее в ноябре прошлого года, простояла всю зиму и начало весны, радуя горожан.

Как передает корреспондент NDNews.ru, сообщения о поваленных стендах на Вайнера появились вчера вечером. Пользователи социальных сетей сразу выдвинули версию о хулиганах, но самих злоумышленников никто не видел. Несколько горожан предположили, что причиной стал сильный ветер, хотя уличные щиты у основания имеют бетонные блоки. Сейчас информационные стенды по-прежнему валяются на тротуаре, их повреждения незначительны, поэтому выставку можно без труда восстановить.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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