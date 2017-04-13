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Екатеринбург

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Публикации за 13.04.17

Вандалы разгромили уличную выставку возле Екатеринбургского музея ИЗО (ФОТО)

Вандалы разгромили уличную выставку возле Екатеринбургского музея ИЗО (ФОТО)

В центре Екатеринбурга на улице Вайнера неизвестные разгромили уличную арт-выставку «Отражение». На информационных стендах были размещены репродукции картин известных уральских художников из коллекции Екатеринбургской галереи современного искусства и фотографии промышленных объектов. Экспозиция появилась на пешеходной аллее в ноябре прошлого года, простояла всю зиму и начало весны, радуя горожан.

Новый День: Вандалы разгромили уличную выставку возле Екатеринбургского музея ИЗО (ФОТО)

Как передает корреспондент NDNews.ru, сообщения о поваленных стендах на Вайнера появились вчера вечером. Пользователи социальных сетей сразу выдвинули версию о хулиганах, но самих злоумышленников никто не видел. Несколько горожан предположили, что причиной стал сильный ветер, хотя уличные щиты у основания имеют бетонные блоки. Сейчас информационные стенды по-прежнему валяются на тротуаре, их повреждения незначительны, поэтому выставку можно без труда восстановить.

Новый День: Вандалы разгромили уличную выставку возле Екатеринбургского музея ИЗО (ФОТО)
Новый День: Вандалы разгромили уличную выставку возле Екатеринбургского музея ИЗО (ФОТО)

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 13.04.17

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