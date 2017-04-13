В Серове торговца госнаградами будут судить за выручку в 300 рублей

Публикации за 13.04.17

В Серове будут судить молодого человека, заработавшего на продаже госнаград триста рублей.

Об этом сообщили в УТ МВД РФ в УрФО. По данным ведомства, в конце февраля текущего года в линейный отдел полиции станции Серов поступила информация о том, что житель Краснотурьинска продает государственные награды СССР.

После проверочной закупки был задержан 34-летний житель Краснотурьинска, который продал подлинные государственные награды СССР: медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне» и две медали «Ветеран труда» в общей сумме на 300 рублей. При личном досмотре у мужчины в кармане брюк были найдены меченые купюры, которыми с ним рассчитался «покупатель».

Сотрудникам транспортной полиции задержанный пояснил, что решил продать медали, принадлежавшие его родственникам, чтобы заработать. Для этого он выложил объявление о продаже госнаград в Сети.

Было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 324 УК РФ «Незаконный сбыт государственных наград СССР». Уголовное дело с обвинительным постановлением, утвержденным Серовским транспортным прокурором, направлено в Карпинский мировой суд. Сейчас обвиняемому грозят исправительные работы сроком до одного года.

Серов, служба новостей РИА «Новый день»

Серов. Другие новости 13.04.17

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