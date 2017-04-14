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Екатеринбург

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Публикации за 14.04.17

В Екатеринбурге мужчина попрыгал по припаркованным во дворе машинам, девять из них помял

В Екатеринбурге мужчина попрыгал по припаркованным во дворе машинам, девять из них помял

В Екатеринбурге на улице Конотопской накануне 32-летний мужчина изрядно попрыгал по припаркованным во дворе дома автомобилям. У девяти машин образовались различные вмятины и повреждения. Полиция проводит проверку.

«Сотрудниками отдела полиции №11 продолжается проверка по факту вчерашнего инцидента, где 32-летний местный житель прыгал по припаркованным во дворе дома на улице Конотопской автомобилям, причинив, таким образом, владельцам транспортных средств материальный ущерб. Решается вопрос о привлечении мужчины к ответственности за повреждение чужого имущества. Грозит ли ему административное или уголовное преследование, будет зависеть от точной суммы причиненного потерпевшим ущерба», – сообщили в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу.

Всего от действий хулигана пострадало 9 автомобилей.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 14.04.17

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