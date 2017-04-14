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Публикации за 14.04.17

Депутат Режевской городской думы обвинен в даче ложных показаний в суде

Депутат Режевской городской думы обвинен в даче ложных показаний в суде

Депутат Режевской думы Александр Богаткин предстанет перед судом по обвинению в даче заведомо ложных свидетельских показаний.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе прокуратуры, Богаткин привлекался в качестве свидетеля по уголовному делу в отношении местной жительницы Валентины Захваткиной и техника Режевского филиала «Бюро технической инвентаризации и регистрации недвижимости» Светланы Бариновой, которые обвинялись и впоследствии были осуждены за мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере. Помимо этого Светлана Баринова признана виновной в подделке официального документа.

В марте 2009 года Захваткина по результатам аукциона получила в аренду на 10 лет три земельных участка по ул. Родниковой в Реже под индивидуальное жилищное строительство. Зная, что по закону собственники объектов незавершенного строительства вправе выкупить арендованные земельные участки по льготной цене, Захваткина обратилась к технику Режевского филиала БТИ Светлане Бариновой, которая изготовила для нее подложные кадастровые паспорта на несуществующие объекты недвижимости. Предъявив подложные документы, Захваткина получила свидетельства о государственной регистрации права собственности на несуществующие дома. Это позволило ей воспользоваться правом выкупа земельных участков по льготной цене в размере около 6,5 тыс. рублей при фактической стоимости участков свыше 700 тыс. рублей.

При этом Богаткин, выступая в суде, дал заведомо ложные показания, указав, что на арендованных Захваткиной земельных участках действительно имелись объекты незавершенного строительства.

Уголовное дело в отношении депутата направлено для рассмотрения по существу в Режевской городской суд.

Реж, Служба информации РИА «Новый День»

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