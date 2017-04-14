В Екатеринбурге ночью сгорели четыре автомобиля

Публикации за 14.04.17

В разных районах Екатеринбурга сегодня ночью сгорели 4 автомобиля – ВАЗ-2104, ВАЗ-2108, «Лада приора» и «газель».

Как передает корреспондент NDNews.ru, «четверка» загорелась во втором часу ночи на улице Белинского. По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Свердловской области, на место происшествия выезжали 2 единицы техники и 8 человек. Огонь сильно повредил салон машины. Через час на улице Патриса Лумумбы вспыхнул ВАЗ-2108. Площадь возгорания составила 5 квадратных метров. Примерно в это же время еще один тревожный сигнал поступил с улицы Бакинских Комиссаров. Здесь огнь повредил моторный отсек автомобиля «Лада приора». В тушении пожара были задействованы две единицы техники и 11 человек личного состава. Кроме того, по данным полиции, сегодня ночью сгорела «газель».

«Сотрудниками полиции по каждому факту возгораний транспортных средств будет проведена проверка. На каждый инцидент выезжала следственно-оперативная группа, был проведен осмотр места происшествия. Владельцы автомобилей ВАЗ-2104 и «газели» уже написали заявления в отделы полиции №7 и №12 соответственно. У автомобиля «Лада приора» предварительно установлено короткое замыкание проводки. Хозяин ВАЗ-2108 должен обратиться в ОВД в ближайшее время. Окончательные выводы относительно причин возгораний машин будут сделаны после проведения пожарно-технической экспертизы», – уточнили в пресс-группе УМВД РФ по Екатеринбургу.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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