Полиция ищет рецидивиста, угнавшего у работодателя грузовую «газель» (ФОТО)

Публикации за 14.04.17

Сотрудники уголовного розыска Нижнего Тагила разыскивают Антона Петрова, 15.06.1988 года рождения, подозреваемого в угоне. Ранее мужчина неоднократно был судим за совершение имущественных преступлений. В последний раз освободился из мест лишения свободы в 2009 году.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе ГУ МВД, летом 2016 года Петров занимался подсобным хозяйством, подрабатывая на частной ферме в Дзержинском районе. Однажды частный предприниматель обнаружил пропажу грузовой «газели», а вместе с ней исчез и работник. Сумма ущерба составила 800 тысяч рублей. Позже похищенную автомашину обнаружили брошеной в районе Вагонки, задержать подозреваемого по горячим следам не удалось.

По имеющейся информации, разыскиваемый может находиться на территории Дзержинского района Нижнего Тагила, в селе Покровском или поселке Зональном Пригородного района. Граждан, располагающих какой-либо информации о местонахождении Петрова, просьба сообщить в дежурную часть отдела полиции № 21 МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефонам: (3435) 97-63-02, 97-63-72 или на линию «02».

Нижний Тагил, Служба информации РИА «Новый День»

Нижний Тагил. Другие новости 14.04.17

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