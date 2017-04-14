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Екатеринбург

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Публикации за 14.04.17

Свердловскавтодор банкротят за долг в 30 млн рублей

Свердловскавтодор банкротят за долг в 30 млн рублей

АО «Свердловскавтодор» снова рискует стать банкротом. Компанию требуют признать несостоятельной за долги более чем в 30 млн рублей.

В Арбитражный суд Свердловской области поступило заявление о признании АО «Свердловскавтодор» банкротом, иск подала Уральская топливная компания. В сумме требований – практически 30,5 млн рублей. Заявление пока к производству не принято.

Добавим, ранее Уральская топливная компания взыскала с дорожников более 26 млн рублей за несвоевременную оплату поставки дизельного топлива. «Свердловскавтодор» пытался решение оспорить, но 30 марта восьмой арбитражный апелляционный суд решение первой инстанции оставил в силе.

Напомним, до февраля прошлого года «Свердловскавтодор» находился в федеральной собственности, но от актива решено было избавиться. Компанию несколько раз выставляли на торги, в конце концов 100 % акций удалось продать, но по цене в три раза меньшей, чем планировалось изначально, за 800,5 млн рублей. Новый владелец дорожного строителя – верхнепышминское АО «Гарант».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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