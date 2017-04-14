Экс-главе свердловского минтранса предъявлено обвинение

Публикации за 14.04.17

Бывшему свердловскому министру транспорта Александру Сидоренко, который является фигурантом уголовного дела о незаконной предпринимательской деятельности, предъявлено обвинение. Об этом NDNews.ru сообщили сегодня источники из близкого окружения экс-чиновника.

С момента обысков и отставки и.о. министра транспорта и связи области Александра Сидоренко прошло уже полгода. За все это время правоохранительные и следственные органы не сделали ни одного официального заявления относительно уголовного дела, возбужденного по статье 289 УК РФ («Незаконное участие в предпринимательской деятельности»). Пресс-секретарь СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга сегодня в разговоре с корреспондентом NDNews.ru вновь сообщил об отсутствии какой-либо информации по «уголовке». Представители четвертого следственного управления ГСУ СК РФ (среди них Эрнест Кочетков) традиционно избегают общения с прессой.

Между тем, по данным NDNews.ru, обвинение Сидоренко было предъявлено накануне, 13 апреля. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде. Подробностей встречи экс-министра и следователей нет, но, по предварительным данным, речь по-прежнему идет о 289-й статье УК РФ. Близкие экс-министра говорят, что несмотря на предъявленное обвинение, Александр Сидоренко по-прежнему настроен оптимистично и не признает своей вины.

О том, что Сидоренко стал фигурантом уголовного дела, стало известно 9 ноября 2016 года. Тогда следователи 4-го следственного управления ГСУ СКР при поддержке сотрудников свердловского УФСБ провели обыски в его коттедже. Сам Сидоренко в это время находился в Израиле. В тот же день в департаменте информполитики губернатора заявили, что Сидоренко отправлен в отставку.

Интерес силовиков к экс-министру вызван подозрениями в махинациях в дорожном фонде и, в частности, в делах, связанных со строительством магистралей. К слову, СМИ ранее неоднократно указывали на коммерческие аппетиты и богатство родственников чиновника. Самый наглядный пример – супруга Сидоренко, Евгения, три года назад задекларировала более 30 миллионов рублей в качестве годового дохода, тогда как у министра официальный доход значился в размере 2,13 млн рублей. В 2015 году заработок жены чиновника сократился до 7,24 миллионов рублей.

В рамках расследования дела следователи начали разбираться со связями родственников экс-министра с коммерческими структурами, связанными с дорожным строительством, которые, по разным данным, за несколько лет получили по госконтрактам более 2,5 млрд рублей. Так, внимание СКР привлекла теща бывшего министра Галина Иост, которая являлась соучредителем компании ООО «Уралдортехнологии» – одного из крупнейших подрядчиков по ремонту и строительству дорог на Среднем Урале. Отдельного внимания удостоились также компании ООО «Уралтранспетролиум» и ООО «Инвестгрупп». По сведениям системы СПАРК, к ООО «Уралтранспетролиум» имеет отношение брат бывшего министра транспорта Михаил Сидоренко.

По делу бывшего свердловского министра транспорта ранее допросили экс-мэра Нижнего Тагила Валентину Исаеву, возглавлявшую администрацию с 2008 по 2012 годы. Кроме нее следователи четвертого следственного управления ГСУ СКР встречались с другими тагильскими чиновниками (в их числе – бывший замглавы администрации Вячеслав Данилов и экс-начальник Службы заказчика городского хозяйства Федор Евтухов). «Тагильский след» в уголовном деле является основным, поскольку в 2012 году тогда еще губернатор Свердловской области Александр Мишарин распорядился направить Нижнему Тагилу порядка 400 млн. рублей на ремонт дорог, а контроль над этим процессом возложил на Сидоренко. Впрочем, по неподтвержденным пока данным, на допросы в СКР вызывались и другие главы уральских городов. Следователей каждый раз интересовало, как отбирались подрядчики для дорожных работ (в них принимали участие трест «Уралтранспецстрой», ООО «Уралтранспетролиум», АО «Свердловскавтодор», Невьянское ДРСУ (в этих организациях раньше работал Сидоренко) и другие), кто кого протежировал, как осуществлялся контроль за ремонтом магистралей.

Добавим, что Сидоренко сейчас занимается преподавательской деятельностью, он ведет лекции в Уральском государственном лесотехническом университете. Уголовное дело и работу своих родственников в дорожных компаниях он не комментирует, считая все обвинения надуманными.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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