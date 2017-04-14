В первом квартале через Кольцовскую таможню ввезли товаров на $65 млн, вывезли – на $10,5 млн

Публикации за 14.04.17

Кольцовские таможенники подвели итоги внешнеэкономической деятельности свердловских предприятий за первый квартал 2017 года.

Как сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления, с начала года через Кольцовскую таможню было экспортировано 2,5 тысячи тонн товаров на 10,5 миллионов долларов США. На страны дальнего зарубежья пришлось 89,9% от стоимостного объема экспорта. По словам начальника таможни Вадима Вайгульта, стоимостный объем экспорта сократился на 15,4% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года за счет уменьшения поставок в страны дальнего зарубежья на 20,7%. При этом поставки в страны СНГ увеличились в два раза. В основном, производимые на уральских предприятиях товары улетали в Латвию, Индию, США, Узбекистан, Ирландию, Чехию, Объединенные Арабские Эмираты. Наибольший рост экспорта зафиксирован в Латвию – в 2,8 раз по стоимости и в 12 раз по весу. Особым спросом пользовалась продукция электронной, авиа-, химической, энергетической промышленности нашего региона.

Объем импорта составил 2,3 тысяч тонн товаров стоимостью более 65 млн долларов США. Стоит отметить, что по сравнению с соответствующим периодом прошлого года стоимостной объем импорта вырос на 3,8%. Крупнейшими торговыми партнерами в этом году стали США, Китай, Италия, Эквадор, Объединенные Арабские Эмираты, Марокко, Германия, Бангладеш. Значительнее всего выросли объемы ввозимой продукции из ОАЭ – увеличение веса в 29 раз и стоимости в 12 раз, хотя на долю этой страны пришлось только 4,5% всех грузов. В 1 квартале 2017 года авиатранспортом на Урал чаще прибывали звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, одежда и текстильные принадлежности, оптические аппараты и медицинская техника, обувь, парфюмерные и косметические средства.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 14.04.17

Экс-главе свердловского минтранса предъявлено обвинение. / Под колесами товарного поезда вместе с двухлетним мальчиком могла погибнуть его сестра – подробности ЧП. / Свердловскавтодор банкротят за долг в 30 млн рублей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»