NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 14.04.17

Мигранты превратили двор у детской площадки в общественный туалет (ВИДЕО) / Они винят в этом ФМС

Мигранты превратили двор у детской площадки в общественный туалет (ВИДЕО) Они винят в этом ФМС

Во дворе дома, где расположен миграционный отдел МВД, зреет конфликт между местными жителями и мигрантами, приходящими оформлять документы.

Как рассказала NDNews.ru жительница дома по проспекту Ленина, 68, Мария Новикова, речь идет об отделе бывшей ФМС, выдающем мигрантам разрешения на работу. Посетители госучреждения превратили окрестные дворы – включая детскую площадку – в общественный туалет. Местные жители возмущены тем, что каждое утром у дверей отдела собирается несколько десятков трудовых мигрантов, которые стоя в очереди, справляют нужду прямо у дома. Причем делают это постоянно и массово.

«Я подходила к ним за объяснениями – говорят, в ФМС туалета нет, и вообще мы здесь у себя дома и делаем то, что хотим. И смеются», – возмущается местная жительница.

Посмотреть на уличную уборную для гостей из Средней Азии вы можете на нашем канале.

Екатеринбург, Максим Бородин, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 14.04.17

На площади 1905 года рабочие наткнулись на кости (ФОТО). / В первом квартале через Кольцовскую таможню ввезли товаров на $65 млн, вывезли – на $10,5 млн. / Экс-главе свердловского минтранса предъявлено обвинение.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter