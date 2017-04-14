Мигранты превратили двор у детской площадки в общественный туалет (ВИДЕО) / Они винят в этом ФМС

Публикации за 14.04.17

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Во дворе дома, где расположен миграционный отдел МВД, зреет конфликт между местными жителями и мигрантами, приходящими оформлять документы.

Как рассказала NDNews.ru жительница дома по проспекту Ленина, 68, Мария Новикова, речь идет об отделе бывшей ФМС, выдающем мигрантам разрешения на работу. Посетители госучреждения превратили окрестные дворы – включая детскую площадку – в общественный туалет. Местные жители возмущены тем, что каждое утром у дверей отдела собирается несколько десятков трудовых мигрантов, которые стоя в очереди, справляют нужду прямо у дома. Причем делают это постоянно и массово.

«Я подходила к ним за объяснениями – говорят, в ФМС туалета нет, и вообще мы здесь у себя дома и делаем то, что хотим. И смеются», – возмущается местная жительница.

Посмотреть на уличную уборную для гостей из Средней Азии вы можете на нашем канале.

Екатеринбург, Максим Бородин, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 14.04.17

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