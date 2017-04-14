Отрезанную мужскую голову обнаружили жители Екатеринбурга в кустах

Публикации за 14.04.17

накануне жители Железнодорожного района принесли в полицию отрезанную голову мужчины. Страшную находку они обнаружили в кустах. В ГУ МВД РФ по Свердловской области факт подтвердили и сообщили, что сейчас устанавливается личность погибшего и обстоятельства, при которых это произошло.

«Вчера в 15:50 в полицию от граждан поступило сообщение об обнаружении человеческой головы. По словам обратившихся, голову они обнаружили в кустах в Железнодорожном районе. Полицией проводится проверка. Устанавливается личность погибшего, а также все обстоятельства, которые предшествовали этому», – сообщили NDNews.ru в пресс-службе ГУ МВД РФ по Свердловской области.

СУ СК РФ по Свердловской области возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Екатеринбург. Другие новости 14.04.17

Екатеринбургских депутатов будут штрафовать за прогулы заседаний. / Закон о запрете дельфинариев и контактных зоопарков готов. Эксперты не уверены в его пользе. / Мигранты превратили двор у детской площадки в общественный туалет (ВИДЕО). Они винят в этом ФМС. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»