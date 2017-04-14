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Екатеринбург

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Публикации за 14.04.17

Отрезанную мужскую голову обнаружили жители Екатеринбурга в кустах

Отрезанную мужскую голову обнаружили жители Екатеринбурга в кустах

накануне жители Железнодорожного района принесли в полицию отрезанную голову мужчины. Страшную находку они обнаружили в кустах. В ГУ МВД РФ по Свердловской области факт подтвердили и сообщили, что сейчас устанавливается личность погибшего и обстоятельства, при которых это произошло.

«Вчера в 15:50 в полицию от граждан поступило сообщение об обнаружении человеческой головы. По словам обратившихся, голову они обнаружили в кустах в Железнодорожном районе. Полицией проводится проверка. Устанавливается личность погибшего, а также все обстоятельства, которые предшествовали этому», – сообщили NDNews.ru в пресс-службе ГУ МВД РФ по Свердловской области.

СУ СК РФ по Свердловской области возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Екатеринбург. Другие новости 14.04.17

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