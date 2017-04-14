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Екатеринбург

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Публикации за 14.04.17

Предпринимателя пытались заставить платить за свет в офисе, который не работал (ВИДЕО)

Предпринимателя пытались заставить платить за свет в офисе, который не работал (ВИДЕО)

В Екатеринбурге управляющая компания попыталась заставить предпринимателя оплачивать электроэнергию в неработающем офисе.

Как передает корреспондент NDNews.ru такая история произошла с бизнесменом Дмитрием Киреевым. Он арендовал офис, который курирует управляющая компания ООО «Урал ЮИТ сервис» – и офис несколько месяцев не работал. После чего представители УКУ сообщили предпринимателю, что намерены отключить офис от электроэнергии за неуплату, – по их мнению сумма задолженности превысила 15 тысяч рублей.

Когда выяснилось, что офис все это время фактически не работал, а значит не мог потратить столько электроэнергии, предприниматель потребовал предоставить ему доказательства задолженности. В ответ представители УК продемонстрировали ему электрощиток от другого помещения. В результате, когда найден был электрощиток именно от офиса Киреева, выяснилось, что его задолженность существенно завышена. Однако, компания до сих пор не провела перерасчет и предпочитает не замечать похожие на попытку мошенничества действия своих сотрудников.

Видео вы можете увидеть на нашем канале.

Екатеринбург, Максим Бородин, Семен Саливанчук

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